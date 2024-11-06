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Маск раскритиковал бюрократию в США

Маск раскритиковал бюрократию в США - РИА Новости, 06.11.2024

Маск раскритиковал бюрократию в США

Американский миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп собирается назначить на официальный пост, обещает улучшить... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:04

2024-11-06T09:04

2024-11-06T09:04

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аризона

висконсин

илон маск

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камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп собирается назначить на официальный пост, обещает улучшить эффективность американского правительства, которое, по его мнению, страдает от бюрократии и обилия новых государственных ведомств. "Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, я думаю, крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности", - заявил Маск в интервью американскому журналисту Такеру Карслону. Маск отметил, что бремя содержания многочисленных государственных агентств ложится на американских налогоплательщиков как "скрытые расходы". Карслон и Маск сейчас находятся в резиденции Трампа во Флориде Мар-а-Лаго, где следят за ходом обработки бюллетеней на выборах в США. Они оба публично поддержали кандидатуру Трампа на выборах. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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аризона

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в мире, сша, аризона, висконсин, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024