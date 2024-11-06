Рейтинг@Mail.ru
Маск раскритиковал бюрократию в США - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/mask-1982112324.html
Маск раскритиковал бюрократию в США
Маск раскритиковал бюрократию в США - РИА Новости, 06.11.2024
Маск раскритиковал бюрократию в США
Американский миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп собирается назначить на официальный пост, обещает улучшить... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:04
2024-11-06T09:04
в мире
сша
аризона
висконсин
илон маск
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_0cd28be28a4ae26efd645c8b5305001d.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп собирается назначить на официальный пост, обещает улучшить эффективность американского правительства, которое, по его мнению, страдает от бюрократии и обилия новых государственных ведомств. "Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, я думаю, крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности", - заявил Маск в интервью американскому журналисту Такеру Карслону. Маск отметил, что бремя содержания многочисленных государственных агентств ложится на американских налогоплательщиков как "скрытые расходы". Карслон и Маск сейчас находятся в резиденции Трампа во Флориде Мар-а-Лаго, где следят за ходом обработки бюллетеней на выборах в США. Они оба публично поддержали кандидатуру Трампа на выборах. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
сша
аризона
висконсин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732007_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_355f13b50207abd5f2456b65600b790b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аризона, висконсин, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Илон Маск, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск раскритиковал бюрократию в США

Маск пообещал улучшить эффективность правительства, если его назначат на пост

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск, которого кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп собирается назначить на официальный пост, обещает улучшить эффективность американского правительства, которое, по его мнению, страдает от бюрократии и обилия новых государственных ведомств.
"Я настроен с радостью помочь улучшить эффективность правительства, которая, я думаю, крайне необходима. У нас гигантская правительственная бюрократия. У нас есть чрезмерное регулирование. У нас есть агентства, которые имеют пересекающиеся обязанности", - заявил Маск в интервью американскому журналисту Такеру Карслону.
Маск отметил, что бремя содержания многочисленных государственных агентств ложится на американских налогоплательщиков как "скрытые расходы".
Карслон и Маск сейчас находятся в резиденции Трампа во Флориде Мар-а-Лаго, где следят за ходом обработки бюллетеней на выборах в США. Они оба публично поддержали кандидатуру Трампа на выборах.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
 
В миреСШААризонаВисконсинИлон МаскДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала