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СМИ: на Маска подали в суд из-за условий розыгрыша миллиона долларов

СМИ: на Маска подали в суд из-за условий розыгрыша миллиона долларов - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: на Маска подали в суд из-за условий розыгрыша миллиона долларов

Избирательница из американского штата Аризона подала в суд на предпринимателя Илона Маска и принадлежащий ему комитет политических действий America PAC, обвинив РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T06:31

2024-11-06T06:31

2024-11-06T06:31

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Избирательница из американского штата Аризона подала в суд на предпринимателя Илона Маска и принадлежащий ему комитет политических действий America PAC, обвинив их в мошенничестве с условиями розыгрыша 1 миллиона долларов среди зарегистрированных избирателей в колеблющихся штатах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебный иск. По информации телеканала, 20 октября избирательница Жаклин Макаферти подписала петицию в поддержку Конституции США после обещаний Маска "случайно" выбрать победителей среди поставивших свою подпись. Однако, отмечает телеканал, в понедельник адвокаты Маска заявили, что победителей розыгрыша определяли не случайным образом, а основываясь на том, насколько они подходят для продвижения поддерживающего республиканского кандидата Дональда Трампа комитета America PAC. "Заявления ответчиков, указывающие, что подписавшие петицию будут случайно выбраны для розыгрыша 1 миллиона долларов, были ложными, и ответчики заведомо знали, что они ложны", - приводит телеканал текст гражданского иска, поданного в суд в штате Техас, на своем сайте. Как утверждает истица, она не стала бы подписывать петицию и предоставлять комитету PAC свои личные данные в случае, если бы знала, что у нее нет шансов выиграть денежный приз. В день выборов 5 ноября политический комитет America PAC Маска назвал получателя последнего приза в размере 1 миллиона долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов. Ранее телеканал CNN сообщил о том, что суд в Филадельфии отказался удовлетворять иск окружного прокурора штата, демократа Ларри Краснера, который добивался запрета раздачи фондом Маска призов по 1 миллиону долларов для зарегистрированных избирателей из колеблющихся штатов. Во время судебных слушаний в колеблющемся штате Пенсильвания прокурор назвал Маска и его комитет политических действий America PAC "аферистами", которые занимаются "мошенничеством" и "разводом", в то время как адвокаты Маска, который поддерживает республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, заявили, что иск Краснера представляет собой политически мотивированный "пиар-ход". Ранее министерство юстиции США направило предупреждение, заявив, что программа с ежедневными розыгрышами может нарушать федеральные законы о выборах, запрещающие оплату регистрации избирателей. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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сша, аризона, пенсильвания, илон маск, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире