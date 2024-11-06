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Маск отправился во Флориду, где встретится с Трампом
Маск отправился во Флориду, где встретится с Трампом - РИА Новости, 06.11.2024
Маск отправился во Флориду, где встретится с Трампом
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отправляется во Флориду, где встретится с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:28
2024-11-06T02:28
2024-11-06T02:32
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отправляется во Флориду, где встретится с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, его слова приводит газета New York Times. "Я только что проголосовал, и теперь я направляюсь во Флориду. И я буду там с президентом Трампом, (кандидатом в вице-президенты от республиканцев - ред.) Джей-Ди (Вэнсом - ред.) и кучей других крутых людей", - заявил Маск. Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Маск планирует в ночь выборов находиться рядом Трампом в резиденции во Флориде. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, флорида, сша, аризона, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Флорида, США, Аризона, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Маск отправился во Флориду, где встретится с Трампом
Илон Маск заявил, что отправляется во Флориду, где встретится с Трампом и Вэнсом