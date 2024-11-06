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Маск проголосовал на выборах президента США

Маск проголосовал на выборах президента США - РИА Новости, 06.11.2024

Маск проголосовал на выборах президента США

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что проголосовал на выборах президента США в Техасе. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:12

2024-11-06T00:12

2024-11-06T00:51

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аризона

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что проголосовал на выборах президента США в Техасе."Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас", - написал Маск.Он отметил, что в этом округе располагается космодром Starbase.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, техас, в мире, илон маск, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, аризона