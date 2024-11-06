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Маск проголосовал на выборах президента США
Маск проголосовал на выборах президента США - РИА Новости, 06.11.2024
Маск проголосовал на выборах президента США
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что проголосовал на выборах президента США в Техасе. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:12
2024-11-06T00:12
2024-11-06T00:51
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что проголосовал на выборах президента США в Техасе."Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас", - написал Маск.Он отметил, что в этом округе располагается космодром Starbase.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, техас, в мире, илон маск, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, аризона
США, Техас, В мире, Илон Маск, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Аризона
Маск проголосовал на выборах президента США
Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе