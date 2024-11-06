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Маск проголосовал на выборах президента США - РИА Новости, 06.11.2024
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00:12 06.11.2024 (обновлено: 00:51 06.11.2024) дополняется ...
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Маск проголосовал на выборах президента США
Маск проголосовал на выборах президента США - РИА Новости, 06.11.2024
Маск проголосовал на выборах президента США
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что проголосовал на выборах президента США в Техасе. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:12
2024-11-06T00:51
сша
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в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что проголосовал на выборах президента США в Техасе."Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас", - написал Маск.Он отметил, что в этом округе располагается космодром Starbase.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, техас, в мире, илон маск, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, аризона
США, Техас, В мире, Илон Маск, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Аризона
Маск проголосовал на выборах президента США

Маск заявил, что проголосовал на выборах президента США в Техасе

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что проголосовал на выборах президента США в Техасе.
"Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас", - написал Маск.
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Он отметил, что в этом округе располагается космодром Starbase.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
СШАТехасВ миреИлон МаскКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024Аризона
 
 
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