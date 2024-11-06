https://ria.ru/20241106/maksimovka-1982166365.html
ВС России освободили Максимовку в Донбассе
ВС России освободили Максимовку в Донбассе - РИА Новости, 06.11.2024
ВС России освободили Максимовку в Донбассе
Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Максимовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:09
2024-11-06T12:09
2024-11-06T12:19
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Максимовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В ходе активных действий подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Максимовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Безопасность
ВС России освободили Максимовку в Донбассе
Минобороны сообщило об освобождении Максимовки в Донбассе