https://ria.ru/20241106/makron-1982310687.html

СМИ сообщили об успешных переговорах Макрона с Трампом

СМИ сообщили об успешных переговорах Макрона с Трампом - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ сообщили об успешных переговорах Макрона с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с объявившим о своей победе на выборах президента США Дональдом Трампом, передает агентство РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T20:51

2024-11-06T20:51

2024-11-06T21:07

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выборы президента сша — 2024

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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с объявившим о своей победе на выборах президента США Дональдом Трампом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца."Макрон и Трамп подтверждают свое желание работать ради возвращения мира и стабильности в мире во время своего первого телефонного разговора", - говорится в сообщении.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представлял вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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в мире, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, выборы президента сша — 2024