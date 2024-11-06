https://ria.ru/20241106/makron-1982310687.html
СМИ сообщили об успешных переговорах Макрона с Трампом
СМИ сообщили об успешных переговорах Макрона с Трампом - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ сообщили об успешных переговорах Макрона с Трампом
Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с объявившим о своей победе на выборах президента США Дональдом Трампом, передает агентство РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T20:51
2024-11-06T20:51
2024-11-06T21:07
в мире
сша
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153252/82/1532528280_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_39a4871424de9e62cbbe8d9851161745.jpg
ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с объявившим о своей победе на выборах президента США Дональдом Трампом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца."Макрон и Трамп подтверждают свое желание работать ради возвращения мира и стабильности в мире во время своего первого телефонного разговора", - говорится в сообщении.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представлял вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/makron-1982245989.html
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153252/82/1532528280_214:0:2870:1992_1920x0_80_0_0_4c2e8d4c128f852819f8ad4970da0e0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Выборы президента США — 2024
СМИ сообщили об успешных переговорах Макрона с Трампом
AFP: Макрон провел очень хорошие переговоры с Трампом
ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон провел "очень хорошие" переговоры с объявившим о своей победе на выборах президента США Дональдом Трампом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
"Макрон и Трамп подтверждают свое желание работать ради возвращения мира и стабильности в мире во время своего первого телефонного разговора", - говорится в сообщении.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представлял вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.