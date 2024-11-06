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Аэропорт Махачкалы возобновил работу - РИА Новости, 06.11.2024
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12:54 06.11.2024 (обновлено: 13:08 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/makhachkala-1982180788.html
Аэропорт Махачкалы возобновил работу
Аэропорт Махачкалы возобновил работу - РИА Новости, 06.11.2024
Аэропорт Махачкалы возобновил работу
Аэропорт Махачкалы возобновил работу, режим закрытия сняли в 12.40 мск, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:54
2024-11-06T13:08
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Аэропорт Махачкалы возобновил работу, режим закрытия сняли в 12.40 мск, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.Ранее в среду глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. В связи с этим инцидентом работа аэропорта была приостановлена."В 12.40 сняли режим закрытия. Аэропорт возобновил работу", – сказал Рамазанов.
https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html
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махачкала, происшествия
Махачкала, Происшествия
Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Аэропорт Махачкалы возобновил работу после введенных ранее ограничений

© РИА Новости Аэропорт Махачкалы
Аэропорт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости
Аэропорт Махачкалы. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Аэропорт Махачкалы возобновил работу, режим закрытия сняли в 12.40 мск, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.
Ранее в среду глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. В связи с этим инцидентом работа аэропорта была приостановлена.
"В 12.40 сняли режим закрытия. Аэропорт возобновил работу", – сказал Рамазанов.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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