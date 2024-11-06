https://ria.ru/20241106/makhachkala-1982180788.html
Аэропорт Махачкалы возобновил работу
Аэропорт Махачкалы возобновил работу - РИА Новости, 06.11.2024
Аэропорт Махачкалы возобновил работу
Аэропорт Махачкалы возобновил работу, режим закрытия сняли в 12.40 мск, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:54
2024-11-06T12:54
2024-11-06T13:08
махачкала
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906090325_0:0:2536:1426_1920x0_80_0_0_2968ee7ff57e16e360ae973cb0d21606.png
МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Аэропорт Махачкалы возобновил работу, режим закрытия сняли в 12.40 мск, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.Ранее в среду глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. В связи с этим инцидентом работа аэропорта была приостановлена."В 12.40 сняли режим закрытия. Аэропорт возобновил работу", – сказал Рамазанов.
https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906090325_305:0:2206:1426_1920x0_80_0_0_51ead514727b563bf053677658de74c2.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, происшествия
Аэропорт Махачкалы возобновил работу
Аэропорт Махачкалы возобновил работу после введенных ранее ограничений