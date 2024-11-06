https://ria.ru/20241106/makhachkala-1982180788.html

Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Аэропорт Махачкалы возобновил работу - РИА Новости, 06.11.2024

Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Аэропорт Махачкалы возобновил работу, режим закрытия сняли в 12.40 мск, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:54

2024-11-06T12:54

2024-11-06T13:08

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Аэропорт Махачкалы возобновил работу, режим закрытия сняли в 12.40 мск, сообщил РИА Новости гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.Ранее в среду глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. В связи с этим инцидентом работа аэропорта была приостановлена."В 12.40 сняли режим закрытия. Аэропорт возобновил работу", – сказал Рамазанов.

https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html

махачкала

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

махачкала, происшествия