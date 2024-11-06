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МАГАТЭ расширило сотрудничество с Технической академией "Росатома" - РИА Новости, 06.11.2024
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17:59 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/magate-1982277678.html
МАГАТЭ расширило сотрудничество с Технической академией "Росатома"
МАГАТЭ расширило сотрудничество с Технической академией "Росатома" - РИА Новости, 06.11.2024
МАГАТЭ расширило сотрудничество с Технической академией "Росатома"
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширило сотрудничество с Технической академией "Росатома", подписав с ней новое четырехлетнее соглашение,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:59
2024-11-06T17:59
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
россия
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширило сотрудничество с Технической академией "Росатома", подписав с ней новое четырехлетнее соглашение, говорится в заявлении МАГАТЭ. В заявлении агентства указывается, что МАГАТЭ придало Технический академии "Росатома" статус своего центра сотрудничества. Как заявил заместитель генерального директора и руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, это расширенное сотрудничество продолжит приносить "крупные результаты" в области ядерной науки, безопасности и технологий. "МАГАТЭ придало Технический академии "Росатома" статус своего центра сотрудничества, подписав с ней новое 4-летнее соглашение, расширяющее границы их сотрудничества", - следует из заявления, опубликованного на официальном портале МАГАТЭ. Как следует из заявления, новое соглашение МАГАТЭ с Технической академией "Росатома" направлено на расширение государствам-членам поддержки МАГАТЭ в области малых модульных реакторов (ММР), медицинской физики и радиофармацевтики. Ректор академии Юрий Селезнёв считает, что подписание соглашения является признанием качества её подготовки, что подтверждает эффективность программ академии для специалистов в развивающейся атомной отрасли. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что поддерживает контакт с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым не только во время личных встреч, стороны также общаются и по телефону.
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рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, россия, в мире
Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Россия, В мире
МАГАТЭ расширило сотрудничество с Технической академией "Росатома"

МАГАТЭ расширило сотрудничество с академией "Росатома", подписав соглашение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширило сотрудничество с Технической академией "Росатома", подписав с ней новое четырехлетнее соглашение, говорится в заявлении МАГАТЭ.
В заявлении агентства указывается, что МАГАТЭ придало Технический академии "Росатома" статус своего центра сотрудничества. Как заявил заместитель генерального директора и руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, это расширенное сотрудничество продолжит приносить "крупные результаты" в области ядерной науки, безопасности и технологий.
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"МАГАТЭ придало Технический академии "Росатома" статус своего центра сотрудничества, подписав с ней новое 4-летнее соглашение, расширяющее границы их сотрудничества", - следует из заявления, опубликованного на официальном портале МАГАТЭ.
Как следует из заявления, новое соглашение МАГАТЭ с Технической академией "Росатома" направлено на расширение государствам-членам поддержки МАГАТЭ в области малых модульных реакторов (ММР), медицинской физики и радиофармацевтики. Ректор академии Юрий Селезнёв считает, что подписание соглашения является признанием качества её подготовки, что подтверждает эффективность программ академии для специалистов в развивающейся атомной отрасли.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что поддерживает контакт с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым не только во время личных встреч, стороны также общаются и по телефону.
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