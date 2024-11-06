https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html

Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда

Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда - РИА Новости, 06.11.2024

Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда

Ранее неизвестный науке краснокнижный дальневосточный леопард попал в кадр фотоловушки профессионального фотографа из Германии в северной части национального... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:56

2024-11-06T03:56

2024-11-06T09:45

германия

приморский край

китай

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя — РИА Новости. Ранее неизвестный науке краснокнижный дальневосточный леопард попал в кадр фотоловушки профессионального фотографа из Германии в северной части национального парка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение."Совместно со специалистами дирекции заповедников фотограф дикой природы Саша Фонсека установил камеру напротив небольшой пещеры, где регулярно отмечаются азиатские барсуки. Спустя время возле каменного логова показался дикий леопард, который, возможно, планировал охоту на них. Благодаря уникальному узору пятен на шкуре "любителя барсуков" удалось определить, что ранее он не фиксировался сетью фотомониторинга", — говорится в сообщении.В ближайшее время леопарда внесут в базу данных, ему присвоят уникальный идентификационный номер."Сфотографировать дальневосточного леопарда в среде его обитания было моей мечтой. Мне хотелось снять этого скрытного хищника не на открытой местности, а в более уютной обстановке — показать, что он дома. Насколько мне известно, подобных фотографий не так много", — приводит нацпарк слова Фонсека. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20241003/leopard-1976195727.html

германия

приморский край

китай

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германия, приморский край, китай