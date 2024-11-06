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Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда - РИА Новости, 06.11.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
03:56 06.11.2024 (обновлено: 09:45 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/leopard-1982079492.html
Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда
Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда - РИА Новости, 06.11.2024
Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда
Ранее неизвестный науке краснокнижный дальневосточный леопард попал в кадр фотоловушки профессионального фотографа из Германии в северной части национального... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:56
2024-11-06T09:45
германия
приморский край
китай
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя — РИА Новости. Ранее неизвестный науке краснокнижный дальневосточный леопард попал в кадр фотоловушки профессионального фотографа из Германии в северной части национального парка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение."Совместно со специалистами дирекции заповедников фотограф дикой природы Саша Фонсека установил камеру напротив небольшой пещеры, где регулярно отмечаются азиатские барсуки. Спустя время возле каменного логова показался дикий леопард, который, возможно, планировал охоту на них. Благодаря уникальному узору пятен на шкуре "любителя барсуков" удалось определить, что ранее он не фиксировался сетью фотомониторинга", — говорится в сообщении.В ближайшее время леопарда внесут в базу данных, ему присвоят уникальный идентификационный номер."Сфотографировать дальневосточного леопарда в среде его обитания было моей мечтой. Мне хотелось снять этого скрытного хищника не на открытой местности, а в более уютной обстановке — показать, что он дома. Насколько мне известно, подобных фотографий не так много", — приводит нацпарк слова Фонсека. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20241003/leopard-1976195727.html
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германия, приморский край, китай
Германия, Приморский край, Китай, Хорошие новости
Турист из Германии сфотографировал в Приморье нового для науки леопарда

Фотограф из ФРГ сделал в Приморье кадр неизвестного науке леопарда

© Фото : @instagram/amurleo_landОдин из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
Один из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : @instagram/amurleo_land
Один из старейших дальневосточных леопардов на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя — РИА Новости. Ранее неизвестный науке краснокнижный дальневосточный леопард попал в кадр фотоловушки профессионального фотографа из Германии в северной части национального парка "Земля леопарда" в Приморье, сообщает учреждение.
"Совместно со специалистами дирекции заповедников фотограф дикой природы Саша Фонсека установил камеру напротив небольшой пещеры, где регулярно отмечаются азиатские барсуки. Спустя время возле каменного логова показался дикий леопард, который, возможно, планировал охоту на них. Благодаря уникальному узору пятен на шкуре "любителя барсуков" удалось определить, что ранее он не фиксировался сетью фотомониторинга", — говорится в сообщении.
В ближайшее время леопарда внесут в базу данных, ему присвоят уникальный идентификационный номер.
"Сфотографировать дальневосточного леопарда в среде его обитания было моей мечтой. Мне хотелось снять этого скрытного хищника не на открытой местности, а в более уютной обстановке — показать, что он дома. Насколько мне известно, подобных фотографий не так много", — приводит нацпарк слова Фонсека.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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