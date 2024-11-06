https://ria.ru/20241106/latinoamerikantsy-1982322194.html
Эксперт объяснил поддержку Трампа выходцами из Латинской Америки
Эксперт объяснил поддержку Трампа выходцами из Латинской Америки - РИА Новости, 06.11.2024
Эксперт объяснил поддержку Трампа выходцами из Латинской Америки
Поддержка Дональда Трампа на выборах президента США со стороны граждан латиноамериканского и азиатского происхождения связана с их желанием отделиться от... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:10
2024-11-06T23:10
2024-11-06T23:10
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Поддержка Дональда Трампа на выборах президента США со стороны граждан латиноамериканского и азиатского происхождения связана с их желанием отделиться от мигрантов, приезжающих в страну нелегально, сообщил РИА Новости международный аналитик Кристиан Ламеса. "Одним из сюрпризов этих выборов оказалось большое число избирателей латиноамериканского и азиатского происхождения, которые открыто высказались в пользу республиканцев. И это может показаться противоречивым, если принять во внимание слова (Трампа) о контроле и неприятии в отношении мигрантов. Это следует рассматривать в том ключе, что американцы хотят, чтобы мигранты приезжали, соблюдая правила и законы", - сказал эксперт. "Избиратели этого происхождения, выбравшие республиканцев, видят, что качество их жизни ухудшилось из-за влияния некоторых групп нелегальных мигрантов, которые также совершают преступные действия в североамериканской стране", - добавил Ламеса. Кроме того, полагает он, большинство граждан латиноамериканского происхождения относятся к рабочему классу, и они видят, что, несмотря на обещания демократов, в реальности их жизнь не улучшается. "Таким образом, выбор в конечном итоге падает на того, кто стремится воссоздать сильные, великие Соединенные Штаты с процветающими гражданами", - сказал эксперт. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, флорида, дональд трамп, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024, латинская америка
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024, Латинская Америка
Эксперт объяснил поддержку Трампа выходцами из Латинской Америки
Ламеса: латиноамериканцы выбрали Трампа, потому что хотят отделения от мигрантов
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Поддержка Дональда Трампа на выборах президента США со стороны граждан латиноамериканского и азиатского происхождения связана с их желанием отделиться от мигрантов, приезжающих в страну нелегально, сообщил РИА Новости международный аналитик Кристиан Ламеса.
«
"Одним из сюрпризов этих выборов оказалось большое число избирателей латиноамериканского и азиатского происхождения, которые открыто высказались в пользу республиканцев. И это может показаться противоречивым, если принять во внимание слова (Трампа) о контроле и неприятии в отношении мигрантов. Это следует рассматривать в том ключе, что американцы хотят, чтобы мигранты приезжали, соблюдая правила и законы", - сказал эксперт.
«
"Избиратели этого происхождения, выбравшие республиканцев, видят, что качество их жизни ухудшилось из-за влияния некоторых групп нелегальных мигрантов, которые также совершают преступные действия в североамериканской стране", - добавил Ламеса.
Кроме того, полагает он, большинство граждан латиноамериканского происхождения относятся к рабочему классу, и они видят, что, несмотря на обещания демократов, в реальности их жизнь не улучшается. "Таким образом, выбор в конечном итоге падает на того, кто стремится воссоздать сильные, великие Соединенные Штаты с процветающими гражданами", - сказал эксперт.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.