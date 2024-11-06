https://ria.ru/20241106/kvartiry-1982320981.html

На Украине военкомам разрешили взламывать квартиры

На Украине военкомам разрешили взламывать квартиры - РИА Новости, 06.11.2024

На Украине военкомам разрешили взламывать квартиры

Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры и насильно забирать мужчин призывного возраста, сообщил в среду депутат Верховной рады... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:52

2024-11-06T22:52

2024-11-06T22:52

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верховная рада украины

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры и насильно забирать мужчин призывного возраста, сообщил в среду депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "Друзья, у нас беда продолжается, зеленый (так он называет Владимира Зеленского - ред.) террор крепчает… Раскладка по ТЦК (территориальный центр комплектования – военкомат – ред.)… Готовятся квартирные обходы! Сегодня утвердили и дали добро на проникновение в частную собственность – квартиры, дома, бизнес, предприятия, неважно. Заходить будут везде, где смогут! Ломать двери разрешено. Дети, инвалиды, пенсионеры… на всех плевать. Красных линий нет! Пошла полная свобода действий! Прошу всех быть максимально аккуратными", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html

https://ria.ru/20241031/bolnye-1981031572.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире