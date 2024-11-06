https://ria.ru/20241106/kuban-1982320861.html

Меры поддержки бизнеса Кубани объединят в новый проект продвижения брендов

Меры поддержки бизнеса Кубани объединят в новый проект продвижения брендов - РИА Новости, 06.11.2024

Меры поддержки бизнеса Кубани объединят в новый проект продвижения брендов

Власти Краснодарского края объединят все региональные меры поддержки производителей в новый проект продвижения кубанских брендов, сообщил журналистам губернатор РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:52

2024-11-06T22:52

2024-11-06T22:52

краснодарский край

экономика

технологии

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Власти Краснодарского края объединят все региональные меры поддержки производителей в новый проект продвижения кубанских брендов, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "В 2024 году Краснодарский край стал лидером по регистрации брендов в стране. Безусловно, это результат работы системы мер поддержки – на краевом уровне мы помогаем развитию бизнеса в рамках нацпроектов, краевых программ, проекта "Сделано на Кубани"… Теперь, по поручению президента, формируем новый подход к популяризации и продвижению брендов. Для этого начинаем реализацию нового проекта, который объединяет все действующие в Краснодарском крае меры поддержки производителей. Уверен, что благоприятные условия станут импульсом для развития и старта новых производств", – приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что программа поддержки и продвижения региональных брендов рассчитана на шесть лет и включает стимулирующие меры для локальных производителей. Это проведение специальных закупочных сессий, образовательных семинаров и совещаний, предоставление льготных микрозаймов, субсидий и грантов, а также регистрация товарного знака, участие в российских и международных конкурсах и фестивалях. Ранее для развития региональных брендов в Краснодарском крае создали проект "Сделано на Кубани". Это краевой конкурс в области качества, который включает в себя проверку товаров производителей, в том числе с помощью лабораторных исследований, и систему преференций для держателей знака. В настоящее время знак присвоен 1153 товарам свыше 300 производителей региона. За время существования конкурса победителям оказано 1,2 тысячи мер поддержки, добавляют власти.

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, краснодарский край, вениамин кондратьев