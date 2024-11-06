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Губернатор Кубани поручил мэрам решить вопрос с отсутствием отопления - РИА Новости, 06.11.2024
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Краснодарский край
 
18:45 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/kuban-1982291794.html
Губернатор Кубани поручил мэрам решить вопрос с отсутствием отопления
Губернатор Кубани поручил мэрам решить вопрос с отсутствием отопления - РИА Новости, 06.11.2024
Губернатор Кубани поручил мэрам решить вопрос с отсутствием отопления
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам городов и районов решить вопрос с отсутствием отопления в домах и социальных объектах региона. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:45
2024-11-06T18:45
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
новороссийск
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам городов и районов решить вопрос с отсутствием отопления в домах и социальных объектах региона. "В крае заметно похолодало. От жителей края получаю жалобы на слабое отопление, а где-то вообще на его отсутствие. Больше всего нареканий из Краснодара, Новороссийска и Туапсинского района. Особенно недопустима такая ситуация в социальных объектах. Горячие батареи должны быть в первую очередь во всех детских садах, школах, больницах. Требования жителей абсолютно справедливы. Главы на местах должны подключиться к решению этого вопроса уже сегодня. Тепло должно быть и в квартирах", - написал Кондратьев в Telegram-канале. По данным краевой администрации, к зимнему сезону на Кубани подготовили более 2,8 тысяч котельных, 3,3 тысяч километров теплосетей, 306 центральных тепловых пунктов. Всего на предприятиях ТЭК и ЖКХ к предстоящему зимнему сезону готовы 865 аварийно-восстановительных бригад – это 4,1 тысяч человек и 1844 единиц техники.
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краснодарский край, краснодар, новороссийск, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Новороссийск, Вениамин Кондратьев

Губернатор Кубани поручил мэрам решить вопрос с отсутствием отопления

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам городов и районов решить вопрос с отсутствием отопления в домах и социальных объектах региона.
"В крае заметно похолодало. От жителей края получаю жалобы на слабое отопление, а где-то вообще на его отсутствие. Больше всего нареканий из Краснодара, Новороссийска и Туапсинского района. Особенно недопустима такая ситуация в социальных объектах. Горячие батареи должны быть в первую очередь во всех детских садах, школах, больницах. Требования жителей абсолютно справедливы. Главы на местах должны подключиться к решению этого вопроса уже сегодня. Тепло должно быть и в квартирах", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
По данным краевой администрации, к зимнему сезону на Кубани подготовили более 2,8 тысяч котельных, 3,3 тысяч километров теплосетей, 306 центральных тепловых пунктов. Всего на предприятиях ТЭК и ЖКХ к предстоящему зимнему сезону готовы 865 аварийно-восстановительных бригад – это 4,1 тысяч человек и 1844 единиц техники.
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Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарНовороссийскВениамин Кондратьев
 
 
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