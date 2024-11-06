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Кандидат в еврокомиссары намерен готовить ЕС к конфликту с Россией - РИА Новости, 06.11.2024
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22:17 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/konflikt-1982317837.html
Кандидат в еврокомиссары намерен готовить ЕС к конфликту с Россией
Кандидат в еврокомиссары намерен готовить ЕС к конфликту с Россией - РИА Новости, 06.11.2024
Кандидат в еврокомиссары намерен готовить ЕС к конфликту с Россией
Кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс, выступая перед депутатами Европарламента, назвал своей главной задачей подготовку к РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:17
2024-11-06T22:17
россия
москва
литва
андрюс кубилюс
урсула фон дер ляйен
жозеп боррель
евросоюз
нато
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс, выступая перед депутатами Европарламента, назвал своей главной задачей подготовку к вероятному конфликту с Россией. "Как вы знаете, оборона входит в главные приоритеты будущего состава Еврокомиссии. В моем письме о назначении говориться, что я должен подготовить ЕС к самым экстремальным непредвиденным обстоятельствам в военной сфере. Это означает подготовку к агрессии против государств-членов ЕС со стороны России", - сказал Кубилюс. По его словам, некие доклады разведки предполагают, что Россия якобы может испытать решимость НАТО и ЕС в конце этого десятилетия. При этом он не привел каких-либо доказательств якобы существующей угрозы со стороны России. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести должность еврокомиссара по обороне и космосу, которую должен занять представитель Литвы, экс-премьер-министр, депутат Европарламента и докладчик ЕП по России Андрюс Кубилюс, известный своими антироссийскими настроениями. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в свою очередь выступил категорически против этого предложения фон дер Ляйен и заявил, что это нарушит основополагающие принципы договора Евросоюза и станет прямым вмешательством в компетенции стран сообщества. Боррель настаивал, что необходимо не назначать новых чиновников, а наладить координацию по оборонной политике между странами Евросоюза. Европарламент 4 ноября приступил к обсуждению кандидатур еврокомиссаров на ближайшие пять лет. Депутаты должны будут определить, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Обсуждения пройдут до 12 ноября. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272233.html
https://ria.ru/20241027/politika-1980361645.html
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россия, москва, литва, андрюс кубилюс, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, евросоюз, нато, европарламент
Россия, Москва, Литва, Андрюс Кубилюс, Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, Евросоюз, НАТО, Европарламент
Кандидат в еврокомиссары намерен готовить ЕС к конфликту с Россией

Кандидат в ЕК Кубилюс назвал подготовку к конфликту с РФ своей главной задачей

© Фото : пресс-служба правительства Литвы / BFL / Томас ЛукшисАндрюс Кубилюс
Андрюс Кубилюс - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Литвы / BFL / Томас Лукшис
Андрюс Кубилюс. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс, выступая перед депутатами Европарламента, назвал своей главной задачей подготовку к вероятному конфликту с Россией.
«
"Как вы знаете, оборона входит в главные приоритеты будущего состава Еврокомиссии. В моем письме о назначении говориться, что я должен подготовить ЕС к самым экстремальным непредвиденным обстоятельствам в военной сфере. Это означает подготовку к агрессии против государств-членов ЕС со стороны России", - сказал Кубилюс.
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По его словам, некие доклады разведки предполагают, что Россия якобы может испытать решимость НАТО и ЕС в конце этого десятилетия.
При этом он не привел каких-либо доказательств якобы существующей угрозы со стороны России.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести должность еврокомиссара по обороне и космосу, которую должен занять представитель Литвы, экс-премьер-министр, депутат Европарламента и докладчик ЕП по России Андрюс Кубилюс, известный своими антироссийскими настроениями. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в свою очередь выступил категорически против этого предложения фон дер Ляйен и заявил, что это нарушит основополагающие принципы договора Евросоюза и станет прямым вмешательством в компетенции стран сообщества. Боррель настаивал, что необходимо не назначать новых чиновников, а наладить координацию по оборонной политике между странами Евросоюза.
Европарламент 4 ноября приступил к обсуждению кандидатур еврокомиссаров на ближайшие пять лет. Депутаты должны будут определить, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Обсуждения пройдут до 12 ноября.
Эдуардас Вайткус - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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РоссияМоскваЛитваАндрюс КубилюсУрсула фон дер ЛяйенЖозеп БоррельЕвросоюзНАТОЕвропарламент
 
 
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