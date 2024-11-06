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Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
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12:57 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182273.html
Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки
Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки
Представитель детского сада №17 в Динском районе Краснодарского края, где якобы полсотни детей заболели Коксаки, сообщила РИА Новости, что учреждение работает в РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:57
2024-11-06T12:57
происшествия
здоровье - общество
краснодарский край
динской район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Представитель детского сада №17 в Динском районе Краснодарского края, где якобы полсотни детей заболели Коксаки, сообщила РИА Новости, что учреждение работает в обычном режиме, а информация о массовом распространении вируса - фейк. Ранее Telegram-канал Kub Mash сообщил о том, что больше полусотни воспитанников в детском саду № 17 Динского района подхватили вирус, "похожий на Коксаки". При этом якобы целая группа детей ушла домой, а в больнице официально диагноз подтвердить не смогли, так как нет специального оборудования. "Естественно, фейк, у нас никаких вирусов нет. Посещаемость какая была, такая и есть, всё в обычном режиме. Ни одного подтвержденного диагноза (Коксаки – ред.) нет. Приходят со справочками ОРЗ, ОРВИ – сезонные детские заболевания. Больных детей никто не принимает, у нас же утренний фильтр по приему, никаких симптомов, которые бы подтверждали этот вирус, конечно, нет", - рассказали в учреждении, отметив, что детский сад продолжает свою работу. В управлении Роспотребнадзора по региону уточнили РИА Новости, что по ситуации нет ни одного экстренного извещения. При этом, как рассказали агентству в Динской ЦРБ, в детскую поликлинику с заболеванием не обращались. "Во всех детских садах Динского района не зафиксировано массовых вспышек заболеваемости, в том числе вирусом Коксаки. В садике №17 есть дети, которое болеют сезонной ОРВИ в пределах эпидемиологической нормы", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. В понедельник в управлении Роспотребнадзора по региону подтвердили единичные и разрозненные случаи заболеваемости Коксаки в Краснодарском крае, при этом речь не идёт о вспышке вирусной инфекции. Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.
https://ria.ru/20241105/virus-1981994224.html
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982181162.html
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982180999.html
краснодарский край
динской район
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происшествия, здоровье - общество, краснодарский край, динской район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодарский край, Динской район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки

Детсад на Кубани назвал фейком данные о заболевании детей вирусом Коксаки

© РИА Новости / Александр ПаниотовПробирка с кровью
Пробирка с кровью - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Паниотов
Пробирка с кровью. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Представитель детского сада №17 в Динском районе Краснодарского края, где якобы полсотни детей заболели Коксаки, сообщила РИА Новости, что учреждение работает в обычном режиме, а информация о массовом распространении вируса - фейк.
Ранее Telegram-канал Kub Mash сообщил о том, что больше полусотни воспитанников в детском саду № 17 Динского района подхватили вирус, "похожий на Коксаки". При этом якобы целая группа детей ушла домой, а в больнице официально диагноз подтвердить не смогли, так как нет специального оборудования.
Пляж в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки
5 ноября, 17:29
"Естественно, фейк, у нас никаких вирусов нет. Посещаемость какая была, такая и есть, всё в обычном режиме. Ни одного подтвержденного диагноза (Коксаки – ред.) нет. Приходят со справочками ОРЗ, ОРВИ – сезонные детские заболевания. Больных детей никто не принимает, у нас же утренний фильтр по приему, никаких симптомов, которые бы подтверждали этот вирус, конечно, нет", - рассказали в учреждении, отметив, что детский сад продолжает свою работу.
В управлении Роспотребнадзора по региону уточнили РИА Новости, что по ситуации нет ни одного экстренного извещения. При этом, как рассказали агентству в Динской ЦРБ, в детскую поликлинику с заболеванием не обращались.
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"Во всех детских садах Динского района не зафиксировано массовых вспышек заболеваемости, в том числе вирусом Коксаки. В садике №17 есть дети, которое болеют сезонной ОРВИ в пределах эпидемиологической нормы", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.
В понедельник в управлении Роспотребнадзора по региону подтвердили единичные и разрозненные случаи заболеваемости Коксаки в Краснодарском крае, при этом речь не идёт о вспышке вирусной инфекции.
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.
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