https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182273.html

Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки

Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024

Детсад на Кубани опроверг данные о массовом распространении вируса Коксаки

Представитель детского сада №17 в Динском районе Краснодарского края, где якобы полсотни детей заболели Коксаки, сообщила РИА Новости, что учреждение работает в РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:57

2024-11-06T12:57

2024-11-06T12:57

происшествия

здоровье - общество

краснодарский край

динской район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Представитель детского сада №17 в Динском районе Краснодарского края, где якобы полсотни детей заболели Коксаки, сообщила РИА Новости, что учреждение работает в обычном режиме, а информация о массовом распространении вируса - фейк. Ранее Telegram-канал Kub Mash сообщил о том, что больше полусотни воспитанников в детском саду № 17 Динского района подхватили вирус, "похожий на Коксаки". При этом якобы целая группа детей ушла домой, а в больнице официально диагноз подтвердить не смогли, так как нет специального оборудования. "Естественно, фейк, у нас никаких вирусов нет. Посещаемость какая была, такая и есть, всё в обычном режиме. Ни одного подтвержденного диагноза (Коксаки – ред.) нет. Приходят со справочками ОРЗ, ОРВИ – сезонные детские заболевания. Больных детей никто не принимает, у нас же утренний фильтр по приему, никаких симптомов, которые бы подтверждали этот вирус, конечно, нет", - рассказали в учреждении, отметив, что детский сад продолжает свою работу. В управлении Роспотребнадзора по региону уточнили РИА Новости, что по ситуации нет ни одного экстренного извещения. При этом, как рассказали агентству в Динской ЦРБ, в детскую поликлинику с заболеванием не обращались. "Во всех детских садах Динского района не зафиксировано массовых вспышек заболеваемости, в том числе вирусом Коксаки. В садике №17 есть дети, которое болеют сезонной ОРВИ в пределах эпидемиологической нормы", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края. В понедельник в управлении Роспотребнадзора по региону подтвердили единичные и разрозненные случаи заболеваемости Коксаки в Краснодарском крае, при этом речь не идёт о вспышке вирусной инфекции. Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.

https://ria.ru/20241105/virus-1981994224.html

https://ria.ru/20241106/koksaki-1982181162.html

https://ria.ru/20241106/koksaki-1982180999.html

краснодарский край

динской район

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происшествия, здоровье - общество, краснодарский край, динской район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)