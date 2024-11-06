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В Удмуртии не зарегистрировали вспышку вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
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12:54 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982180999.html
В Удмуртии не зарегистрировали вспышку вируса Коксаки
В Удмуртии не зарегистрировали вспышку вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
В Удмуртии не зарегистрировали вспышку вируса Коксаки
Вспышки вируса Коксаки в Удмуртии не зарегистрировано, встречаются отдельные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:54
2024-11-06T12:54
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 6 ноя – РИА Новости. Вспышки вируса Коксаки в Удмуртии не зарегистрировано, встречаются отдельные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. Речь идет в том числе об Удмуртии. В управлении Роспотребнадзора по Удмуртии журналистам сообщили, что за последний месяц случаев этого вируса не зарегистрировано. "Никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией у нас не зарегистрировано, отдельные случаи встречаются, лечатся согласно клиническим рекомендациям", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Удмуртии не зарегистрировали вспышку вируса Коксаки

Минздрав Удмуртии: вспышки вируса Коксаки в регионе не зарегистрированы

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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УФА, 6 ноя – РИА Новости. Вспышки вируса Коксаки в Удмуртии не зарегистрировано, встречаются отдельные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. Речь идет в том числе об Удмуртии.
В управлении Роспотребнадзора по Удмуртии журналистам сообщили, что за последний месяц случаев этого вируса не зарегистрировано.
"Никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией у нас не зарегистрировано, отдельные случаи встречаются, лечатся согласно клиническим рекомендациям", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Шприц - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Брянской области не выявили случаев заражения вирусом Коксаки
Вчера, 12:53
 
Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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