https://ria.ru/20241106/koksaki-1982180999.html

В Удмуртии не зарегистрировали вспышку вируса Коксаки

В Удмуртии не зарегистрировали вспышку вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024

В Удмуртии не зарегистрировали вспышку вируса Коксаки

Вспышки вируса Коксаки в Удмуртии не зарегистрировано, встречаются отдельные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:54

2024-11-06T12:54

2024-11-06T12:54

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 6 ноя – РИА Новости. Вспышки вируса Коксаки в Удмуртии не зарегистрировано, встречаются отдельные случаи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. По данным "Известий", минимум в девяти регионах России жители жалуются на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. Речь идет в том числе об Удмуртии. В управлении Роспотребнадзора по Удмуртии журналистам сообщили, что за последний месяц случаев этого вируса не зарегистрировано. "Никаких вспышек заболеваемости энтеровирусной инфекцией у нас не зарегистрировано, отдельные случаи встречаются, лечатся согласно клиническим рекомендациям", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

https://ria.ru/20241106/rospotrebnadzor-1982180607.html

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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)