https://ria.ru/20241106/kirienko-1982302190.html

Задача по восстановлению Донбасса будет выполнена, пообещал Кириенко

Задача по восстановлению Донбасса будет выполнена, пообещал Кириенко - РИА Новости, 06.11.2024

Задача по восстановлению Донбасса будет выполнена, пообещал Кириенко

Задача по восстановлению Донбасса, которую поставил президент России Владимир Путин, точно будет завершена и будет успевать за темпами наступления российской... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T19:46

2024-11-06T19:46

2024-11-06T19:46

донбасс

россия

сергей кириенко

владимир путин

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Задача по восстановлению Донбасса, которую поставил президент России Владимир Путин, точно будет завершена и будет успевать за темпами наступления российской армии, заявил первый заместитель администрации главы государства Сергей Кириенко. "Президент задачу поставил, и восстановление Донбасса будет точно завершено. И оно обязательно успеет за темпами наступления (российской армии - ред.). Спасибо ребятам, которые сегодня героически обеспечивают постоянное и уверенное наступление", - сказал Кириенко журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые".

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

донбасс

россия

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донбасс, россия, сергей кириенко, владимир путин