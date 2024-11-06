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Задача по восстановлению Донбасса будет выполнена, пообещал Кириенко - РИА Новости, 06.11.2024
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19:46 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/kirienko-1982302190.html
Задача по восстановлению Донбасса будет выполнена, пообещал Кириенко
Задача по восстановлению Донбасса будет выполнена, пообещал Кириенко - РИА Новости, 06.11.2024
Задача по восстановлению Донбасса будет выполнена, пообещал Кириенко
Задача по восстановлению Донбасса, которую поставил президент России Владимир Путин, точно будет завершена и будет успевать за темпами наступления российской... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:46
2024-11-06T19:46
донбасс
россия
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Задача по восстановлению Донбасса, которую поставил президент России Владимир Путин, точно будет завершена и будет успевать за темпами наступления российской армии, заявил первый заместитель администрации главы государства Сергей Кириенко. "Президент задачу поставил, и восстановление Донбасса будет точно завершено. И оно обязательно успеет за темпами наступления (российской армии - ред.). Спасибо ребятам, которые сегодня героически обеспечивают постоянное и уверенное наступление", - сказал Кириенко журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
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донбасс, россия, сергей кириенко, владимир путин
Донбасс, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
Задача по восстановлению Донбасса будет выполнена, пообещал Кириенко

Кириенко: задача Путина по восстановлению Донбасса точно будет выполнена

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Задача по восстановлению Донбасса, которую поставил президент России Владимир Путин, точно будет завершена и будет успевать за темпами наступления российской армии, заявил первый заместитель администрации главы государства Сергей Кириенко.
"Президент задачу поставил, и восстановление Донбасса будет точно завершено. И оно обязательно успеет за темпами наступления (российской армии - ред.). Спасибо ребятам, которые сегодня героически обеспечивают постоянное и уверенное наступление", - сказал Кириенко журналистам на площадке федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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