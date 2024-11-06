В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в среду в Киеве
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в среду в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, в Киеве тревога прозвучала в 18.44 мск. Кроме того, сигнал тревоги продолжает звучать в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18