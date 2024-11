https://ria.ru/20241106/kiev-1982233955.html

Жители Киева с ужасом восприняли победу Трампа на выборах

2024-11-06T16:07

2024-11-06T16:07

2024-11-06T16:34

в мире

сша

украина

киев

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жители Киева с ужасом восприняли победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и не верят, что он завершит конфликт на Украине, сообщило агентство УНИАН, которое провело уличный опрос граждан. "Большинство опрошенных отказались комментировать этот результат. Те, кто согласились пообщаться, относятся к победе Трампа или скептически, или "с ужасом", или считают, что Украина должна думать в первую очередь о своей внутренней политике, а не смотреть на выборы за океаном",— указано в материале, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Как отметило агентство, почти никто из опрошенных не верит, что Трамп может остановить конфликт на Украине. При этом некоторые жители Киева выразили мнение, что его победа все-таки может иметь положительный результат для страны. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Трамп, по данным ведущих новостных ресурсов США, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его назвали и американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

