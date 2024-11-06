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Жители Киева с ужасом восприняли победу Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
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16:07 06.11.2024 (обновлено: 16:34 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kiev-1982233955.html
Жители Киева с ужасом восприняли победу Трампа на выборах
Жители Киева с ужасом восприняли победу Трампа на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Жители Киева с ужасом восприняли победу Трампа на выборах
Жители Киева с ужасом восприняли победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и не верят, что он завершит конфликт на Украине, сообщило агентство... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:07
2024-11-06T16:34
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жители Киева с ужасом восприняли победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и не верят, что он завершит конфликт на Украине, сообщило агентство УНИАН, которое провело уличный опрос граждан. "Большинство опрошенных отказались комментировать этот результат. Те, кто согласились пообщаться, относятся к победе Трампа или скептически, или "с ужасом", или считают, что Украина должна думать в первую очередь о своей внутренней политике, а не смотреть на выборы за океаном",— указано в материале, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Как отметило агентство, почти никто из опрошенных не верит, что Трамп может остановить конфликт на Украине. При этом некоторые жители Киева выразили мнение, что его победа все-таки может иметь положительный результат для страны. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Трамп, по данным ведущих новостных ресурсов США, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его назвали и американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Жители Киева с ужасом восприняли победу Трампа на выборах

УНИАН: жители Киева не верят, что Трамп завершит конфликт на Украине

© AP Photo / Matt RourkeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Жители Киева с ужасом восприняли победу Дональда Трампа на президентских выборах в США и не верят, что он завершит конфликт на Украине, сообщило агентство УНИАН, которое провело уличный опрос граждан.
«
"Большинство опрошенных отказались комментировать этот результат. Те, кто согласились пообщаться, относятся к победе Трампа или скептически, или "с ужасом", или считают, что Украина должна думать в первую очередь о своей внутренней политике, а не смотреть на выборы за океаном",— указано в материале, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
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Как отметило агентство, почти никто из опрошенных не верит, что Трамп может остановить конфликт на Украине. При этом некоторые жители Киева выразили мнение, что его победа все-таки может иметь положительный результат для страны.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, по данным ведущих новостных ресурсов США, прогнозирующих результаты, выиграл во всех ключевых штатах. После этого политик выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его назвали и американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, The Washington Post, The Wall Street Journal и The New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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