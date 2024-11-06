https://ria.ru/20241106/kiev-1982079721.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.11.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:58

2024-11-06T03:58

2024-11-06T04:09

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, в указанных регионах сигнал тревоги прозвучал с 02.10 по 03.56 мск.Тревога также продолжает звучать в Кировоградской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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киев, в мире, украина