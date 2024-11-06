https://ria.ru/20241106/kherson-1982314495.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 06.11.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T21:34
2024-11-06T21:34
2024-11-06T21:34
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду "Общественное" сообщало о взрывах в Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241106/vzryv-1982108989.html
https://ria.ru/20241106/chernigov-1982293026.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы