https://ria.ru/20241106/kharris-1982318856.html
В Вашингтоне люди выстраиваются в очередь, чтобы послушать речь Харрис
В Вашингтоне люди выстраиваются в очередь, чтобы послушать речь Харрис - РИА Новости, 06.11.2024
В Вашингтоне люди выстраиваются в очередь, чтобы послушать речь Харрис
Сотни сторонников вице-президента США Камалы Харрис выстраиваются в очередь у входа в Вашингтонский университет Говарда, чтобы послушать ее речь о поражении на... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:26
2024-11-06T22:26
2024-11-06T22:26
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Сотни сторонников вице-президента США Камалы Харрис выстраиваются в очередь у входа в Вашингтонский университет Говарда, чтобы послушать ее речь о поражении на президентских выборах, передаёт корреспондент РИА Новости на месте событий. Ранее в Белом доме заявили, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в полночь по московскому времени обратится к своим сторонникам на фоне сообщений в СМИ, что она проиграла выборы. Несколько сотен сторонников кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, проигравшей Дональду Трампу, выстраиваются в очередь у входа в университет Говарда в центре Вашингтона, чтобы послушать ее первую пораженческую речь. Толпа в основном состоит из молодых чернокожих американцев, некоторые из которых одеты в футболки в поддержку Камалы Харрис. Не слышно ни музыки, ни смеха. На месте предприняты серьезные меры безопасности. Улицы, ведущие к университету, перекрыты фургонами и полицейскими машинами, при этом сотрудники службы охраны президента США проводят обыск в вещах людей, пришедших послушать речь. Пройдя через охрану, люди рассаживаются на лужайке, на которой была установлена сцена, в ожидании прибытия вице-президента США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, флорида, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В Вашингтоне люди выстраиваются в очередь, чтобы послушать речь Харрис
Сотни сторонников Харрис выстраиваются в очередь, чтобы послушать ее речь
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Сотни сторонников вице-президента США Камалы Харрис выстраиваются в очередь у входа в Вашингтонский университет Говарда, чтобы послушать ее речь о поражении на президентских выборах, передаёт корреспондент РИА Новости на месте событий.
Ранее в Белом доме заявили, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в полночь по московскому времени обратится к своим сторонникам на фоне сообщений в СМИ, что она проиграла выборы.
Несколько сотен сторонников кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, проигравшей Дональду Трампу
, выстраиваются в очередь у входа в университет Говарда в центре Вашингтона, чтобы послушать ее первую пораженческую речь.
Толпа в основном состоит из молодых чернокожих американцев, некоторые из которых одеты в футболки в поддержку Камалы Харрис. Не слышно ни музыки, ни смеха.
На месте предприняты серьезные меры безопасности. Улицы, ведущие к университету, перекрыты фургонами и полицейскими машинами, при этом сотрудники службы охраны президента США проводят обыск в вещах людей, пришедших послушать речь.
Пройдя через охрану, люди рассаживаются на лужайке, на которой была установлена сцена, в ожидании прибытия вице-президента США.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.