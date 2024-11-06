https://ria.ru/20241106/kharris-1982288178.html

Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах

Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах - РИА Новости, 06.11.2024

Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах

Кандидат в президенты США Камала Харрис в среду около 18.00 (02.00 четверга мск) выступит с речью о признании своего поражения на президентских выборах,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:29

2024-11-06T18:29

2024-11-06T20:19

выборы президента сша — 2024

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камала харрис

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Кандидат в президенты США Камала Харрис в среду около 18.00 (02.00 четверга мск) выступит с речью о признании своего поражения на президентских выборах, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника."Вице-президент США Камала Харрис выступит с речью, в которой признает поражение Дональду Трампу на президентских выборах в 18.00 (23.00 по Гринвичу) в среду", - говорится в сообщении агентства.РИА Новости направило запрос в штаб Харрис с просьбой подтвердить, когда состоится ее обращение к сторонникам.

https://ria.ru/20241106/kharris-1982256171.html

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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, камала харрис, дональд трамп