https://ria.ru/20241106/kharris-1982288178.html
Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах
Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах
Кандидат в президенты США Камала Харрис в среду около 18.00 (02.00 четверга мск) выступит с речью о признании своего поражения на президентских выборах,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:29
2024-11-06T18:29
2024-11-06T20:19
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Кандидат в президенты США Камала Харрис в среду около 18.00 (02.00 четверга мск) выступит с речью о признании своего поражения на президентских выборах, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника."Вице-президент США Камала Харрис выступит с речью, в которой признает поражение Дональду Трампу на президентских выборах в 18.00 (23.00 по Гринвичу) в среду", - говорится в сообщении агентства.РИА Новости направило запрос в штаб Харрис с просьбой подтвердить, когда состоится ее обращение к сторонникам.
https://ria.ru/20241106/kharris-1982256171.html
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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, камала харрис, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп
Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах
Reuters: Камала Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах