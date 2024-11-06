Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 06.11.2024 (обновлено: 20:19 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kharris-1982288178.html
Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах
Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах - РИА Новости, 06.11.2024
Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах
Кандидат в президенты США Камала Харрис в среду около 18.00 (02.00 четверга мск) выступит с речью о признании своего поражения на президентских выборах,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:29
2024-11-06T20:19
выборы президента сша — 2024
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962036_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3df0fa52474645b87d8d428cb1dbb76.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Кандидат в президенты США Камала Харрис в среду около 18.00 (02.00 четверга мск) выступит с речью о признании своего поражения на президентских выборах, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника."Вице-президент США Камала Харрис выступит с речью, в которой признает поражение Дональду Трампу на президентских выборах в 18.00 (23.00 по Гринвичу) в среду", - говорится в сообщении агентства.РИА Новости направило запрос в штаб Харрис с просьбой подтвердить, когда состоится ее обращение к сторонникам.
https://ria.ru/20241106/kharris-1982256171.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962036_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d5303e23c8e9377dda8678c4977a92e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента сша — 2024, в мире, сша, камала харрис, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп
Reuters: Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах

Reuters: Камала Харрис выступит с речью о признании своего поражения на выборах

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Кандидат в президенты США Камала Харрис в среду около 18.00 (02.00 четверга мск) выступит с речью о признании своего поражения на президентских выборах, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
"Вице-президент США Камала Харрис выступит с речью, в которой признает поражение Дональду Трампу на президентских выборах в 18.00 (23.00 по Гринвичу) в среду", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости направило запрос в штаб Харрис с просьбой подтвердить, когда состоится ее обращение к сторонникам.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Эксперт рассказал, как русофобия сыграла злую шутку с Харрис
Вчера, 17:01
 
Выборы президента США — 2024В миреСШАКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала