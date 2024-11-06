https://ria.ru/20241106/kharris-1982123883.html

Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии

Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис увеличивает отрыв от своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в штате Вирджиния,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:45

2024-11-06T09:45

2024-11-06T09:45

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис увеличивает отрыв от своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в штате Вирджиния, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. Согласно этим данным, Харрис набирает 51,6% голосов. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп получает 46,8% голосов после подсчета 91% бюллетеней. Таким образом, Харрис получает еще 13 голосов, сокращая отставание от Трампа: по данным AP, на 9.00 мск среды кандидаты имеют 210 и 247 голосов выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/vybory-1981853278.html

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в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024