https://ria.ru/20241106/kharris-1982123883.html
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис увеличивает отрыв от своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в штате Вирджиния,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:45
2024-11-06T09:45
2024-11-06T09:45
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис увеличивает отрыв от своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в штате Вирджиния, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. Согласно этим данным, Харрис набирает 51,6% голосов. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп получает 46,8% голосов после подсчета 91% бюллетеней. Таким образом, Харрис получает еще 13 голосов, сокращая отставание от Трампа: по данным AP, на 9.00 мск среды кандидаты имеют 210 и 247 голосов выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538. В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных. Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей. На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис увеличила отрыв от Трампа в Вирджинии
AP: Харрис увеличивает отрыв от Трампа в Вирджинии, набрав 51,6 процента голосов
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис увеличивает отрыв от своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в штате Вирджиния, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс.
Согласно этим данным, Харрис набирает 51,6% голосов. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп получает 46,8% голосов после подсчета 91% бюллетеней.
Таким образом, Харрис получает еще 13 голосов, сокращая отставание от Трампа: по данным AP, на 9.00 мск среды кандидаты имеют 210 и 247 голосов выборщиков.
Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона
, Висконсин
, Джорджия
, Мичиган
, Невада
, Пенсильвания
и Северная Каролина
.