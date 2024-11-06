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Сторонники Харрис расходятся из ее штаба в университете Говарда
Сторонники Харрис расходятся из ее штаба в университете Говарда - РИА Новости, 06.11.2024
Сторонники Харрис расходятся из ее штаба в университете Говарда
Сторонники кандидата в президенты США Камалы Харрис расходятся из ее выборного штаба в столичном университете Говарда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:00
2024-11-06T09:00
2024-11-06T09:13
в мире
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники кандидата в президенты США Камалы Харрис расходятся из ее выборного штаба в столичном университете Говарда, передает корреспондент РИА Новости. Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538. Прилегающие к университетскому комплексу дороги перекрыты полицией и секретной службой, здание, где проходило мероприятие, обнесено забором, из которого выходят большие группы молодежи и зрелых избирателей. Сторонники Харрис, с которыми поговорил корреспондент РИА Новости, убеждены, что кандидат еще может победить, но описывают это как ожидания и надежды, а не высокую степень уверенности. "Она все еще может победить" и "надежды остаются" - самые частые ответы, которые услышал корреспондент РИА Новости на вопрос о том, рассчитывают ли уходящие на победу Харрис.
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Сторонники Камалы Харрис начинают расходиться из университета Говарда
Сторонники Камалы Харрис начинают расходиться из университета Говарда, где демократ организовала штаб-квартиру на ночь выборов, не дождавшись окончательных результатов голосования. Настроение приподнятое, поделился с РИА Новости один из покинувших мероприятие молодых людей: "Это точно были не похороны".
2024-11-06T09:00
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в мире, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Сторонники Харрис расходятся из ее штаба в университете Говарда
Сторонники Харрис расходятся из ее избирательного штаба в университете Говарда
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники кандидата в президенты США Камалы Харрис расходятся из ее выборного штаба в столичном университете Говарда, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538.
Прилегающие к университетскому комплексу дороги перекрыты полицией и секретной службой, здание, где проходило мероприятие, обнесено забором, из которого выходят большие группы молодежи и зрелых избирателей.
Сторонники Харрис, с которыми поговорил корреспондент РИА Новости, убеждены, что кандидат еще может победить, но описывают это как ожидания и надежды, а не высокую степень уверенности. "Она все еще может победить" и "надежды остаются" - самые частые ответы, которые услышал корреспондент РИА Новости на вопрос о том, рассчитывают ли уходящие на победу Харрис.