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Сторонники Харрис расходятся из ее штаба в университете Говарда

Сторонники Харрис расходятся из ее штаба в университете Говарда - РИА Новости, 06.11.2024

Сторонники Харрис расходятся из ее штаба в университете Говарда

Сторонники кандидата в президенты США Камалы Харрис расходятся из ее выборного штаба в столичном университете Говарда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:00

2024-11-06T09:00

2024-11-06T09:13

в мире

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники кандидата в президенты США Камалы Харрис расходятся из ее выборного штаба в столичном университете Говарда, передает корреспондент РИА Новости. Согласно последним подсчетам телеканала NBC News, Трамп набирает 246 голосов выборщиков, значительно опережая Харрис со 189 голосами. Для победы кандидату в президенты США нужно получить голоса 270 выборщиков из 538. Прилегающие к университетскому комплексу дороги перекрыты полицией и секретной службой, здание, где проходило мероприятие, обнесено забором, из которого выходят большие группы молодежи и зрелых избирателей. Сторонники Харрис, с которыми поговорил корреспондент РИА Новости, убеждены, что кандидат еще может победить, но описывают это как ожидания и надежды, а не высокую степень уверенности. "Она все еще может победить" и "надежды остаются" - самые частые ответы, которые услышал корреспондент РИА Новости на вопрос о том, рассчитывают ли уходящие на победу Харрис.

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2024

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Сторонники Камалы Харрис начинают расходиться из университета Говарда Сторонники Камалы Харрис начинают расходиться из университета Говарда, где демократ организовала штаб-квартиру на ночь выборов, не дождавшись окончательных результатов голосования. Настроение приподнятое, поделился с РИА Новости один из покинувших мероприятие молодых людей: "Это точно были не похороны". 2024-11-06T09:00 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, камала харрис, выборы президента сша — 2024