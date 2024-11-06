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Харрис не планирует выступать перед сторонниками - РИА Новости, 06.11.2024
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08:48 06.11.2024 (обновлено: 08:50 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kharris-1982110268.html
Харрис не планирует выступать перед сторонниками
Харрис не планирует выступать перед сторонниками - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис не планирует выступать перед сторонниками
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:48
2024-11-06T08:50
в мире
камала харрис
сша
аризона
висконсин
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленный источник."Вице-президент Камала Харрис не планирует выступать с речью в течение ночи", - сообщает агентство.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, камала харрис, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Камала Харрис, США, Аризона, Висконсин, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис не планирует выступать перед сторонниками

Харрис не планирует этой ночью выступать с речью перед сторонниками

© AP Photo / Yuki IwamuraИзбиратели голосуют на выборах президента США
Избиратели голосуют на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Избиратели голосуют на выборах президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленный источник.
"Вице-президент Камала Харрис не планирует выступать с речью в течение ночи", - сообщает агентство.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреКамала ХаррисСШААризонаВисконсинДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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