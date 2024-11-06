https://ria.ru/20241106/kharris-1982110268.html

Харрис не планирует выступать перед сторонниками

Харрис не планирует выступать перед сторонниками - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис не планирует выступать перед сторонниками

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:48

2024-11-06T08:48

2024-11-06T08:50

в мире

камала харрис

сша

аризона

висконсин

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не планирует выступать с речью перед сторонниками этой ночью, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленный источник."Вице-президент Камала Харрис не планирует выступать с речью в течение ночи", - сообщает агентство.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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висконсин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, камала харрис, сша, аризона, висконсин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024