Харрис побеждает в штате Гавайи
Харрис побеждает в штате Гавайи с четырьмя голосами выборщиков
© AP Photo / Jacquelyn MartinКандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис побеждает в штате Гавайи с четырьмя голосами выборщиков, прогнозируют агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал CNN.
Демократы уже "брали" этот штат на выборах в 2016-м и 2020-м годах. На данный момент, как прогнозирует Ассошиэйтед Пресс, Трамп заручился 230 голосами выборщиков, а Харрис - 182.
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.