https://ria.ru/20241106/kharris-1982105817.html

Харрис побеждает в штате Гавайи

Харрис побеждает в штате Гавайи - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис побеждает в штате Гавайи

Кандидат от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис побеждает в штате Гавайи с четырьмя голосами выборщиков, прогнозируют агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:06

2024-11-06T08:06

2024-11-06T08:27

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гавайи

сша

аризона

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от демократов на президентских выборах в США Камала Харрис побеждает в штате Гавайи с четырьмя голосами выборщиков, прогнозируют агентство Ассошиэйтед Пресс и телеканал CNN.Демократы уже "брали" этот штат на выборах в 2016-м и 2020-м годах. На данный момент, как прогнозирует Ассошиэйтед Пресс, Трамп заручился 230 голосами выборщиков, а Харрис - 182.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гавайи, сша, аризона, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024