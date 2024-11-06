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Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков
Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:53
2024-11-06T07:53
2024-11-06T07:58
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox News.Согласно прогнозным расчетам телеканала, действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов.
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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков
Fox: Харрис набирает 211 голосов выборщиков против 232 у Трампа