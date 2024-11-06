https://ria.ru/20241106/kharris-1982104772.html

Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков

Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:53

2024-11-06T07:53

2024-11-06T07:58

выборы президента сша — 2024

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982076408_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88e20c0210af9b00d0f7a2a2ce3a3986.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox News.Согласно прогнозным расчетам телеканала, действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выборы президента сша — 2024, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис