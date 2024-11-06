Рейтинг@Mail.ru
Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 06.11.2024 (обновлено: 07:58 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kharris-1982104772.html
Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков
Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:53
2024-11-06T07:58
выборы президента сша — 2024
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982076408_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88e20c0210af9b00d0f7a2a2ce3a3986.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox News.Согласно прогнозным расчетам телеканала, действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982076408_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0ec73c32c30e04191b55467e1d42e6dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы президента сша — 2024, в мире, сша, дональд трамп, камала харрис
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис
Харрис сократила отставание от Трампа по голосам выборщиков

Fox: Харрис набирает 211 голосов выборщиков против 232 у Трампа

© AP Photo / Jacquelyn MartinКандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в предвыборном штабе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сократила отставание от республиканца Дональда Трампа по голосам выборщиков, свидетельствует прогноз Fox News.
Согласно прогнозным расчетам телеканала, действующая вице-президент США получает 211 голосов, а республиканец - 232 голоса выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов.
 
Выборы президента США — 2024В миреСШАДональд ТрампКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала