Рейтинг@Mail.ru
Харрис побеждает в Вирджинии, сообщило AP - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 06.11.2024 (обновлено: 08:01 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kharris-1982104341.html
Харрис побеждает в Вирджинии, сообщило AP
Харрис побеждает в Вирджинии, сообщило AP - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис побеждает в Вирджинии, сообщило AP
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Вирджиния, набирая 51,1% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:48
2024-11-06T08:01
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961455518_0:0:3011:1695_1920x0_80_0_0_fb2a35ffb38cc37798be1d3481f2b901.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Вирджиния, набирая 51,1% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс.Согласно данным, Харрис набирает 51,1% голосов. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп получает 47,2% голосов после подсчета 83% бюллетеней.Таким образом, Харрис получает еще 13 голосов, сокращая отставание от Трампа. По данным Ассошиэйтед Пресс, на 7.50 мск среды кандидаты имеют 205 и 230 голосов выборщиков.Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961455518_141:0:2817:2007_1920x0_80_0_0_607862816a5f82797e833d2ac82b856d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис побеждает в Вирджинии, сообщило AP

AP: Харрис побеждает в Вирджинии, набирая 51,1% голосов

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Вирджиния, набирая 51,1% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс.
Согласно данным, Харрис набирает 51,1% голосов. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп получает 47,2% голосов после подсчета 83% бюллетеней.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Таким образом, Харрис получает еще 13 голосов, сокращая отставание от Трампа. По данным Ассошиэйтед Пресс, на 7.50 мск среды кандидаты имеют 205 и 230 голосов выборщиков.
Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538.
На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная.
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала