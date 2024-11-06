https://ria.ru/20241106/kharris-1982104341.html

Харрис побеждает в Вирджинии, сообщило AP

Харрис побеждает в Вирджинии, сообщило AP - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис побеждает в Вирджинии, сообщило AP

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Вирджиния, набирая 51,1% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:48

2024-11-06T07:48

2024-11-06T08:01

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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис побеждает в штате Вирджиния, набирая 51,1% голосов, свидетельствует прогноз агентства Ассошиэйтед Пресс.Согласно данным, Харрис набирает 51,1% голосов. Ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп получает 47,2% голосов после подсчета 83% бюллетеней.Таким образом, Харрис получает еще 13 голосов, сокращая отставание от Трампа. По данным Ассошиэйтед Пресс, на 7.50 мск среды кандидаты имеют 205 и 230 голосов выборщиков.Для победы одному из кандидатов необходимо заручиться 270 голосами выборщиков из их общего количества в 538.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024