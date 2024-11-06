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Харрис лидирует на выборах в Канзасе и Иллинойсе
Харрис лидирует на выборах в Канзасе и Иллинойсе - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис лидирует на выборах в Канзасе и Иллинойсе
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Канзасе и Иллинойсе, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 6% и 1% голосов... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:22
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Канзасе и Иллинойсе, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 6% и 1% голосов соответственно.По данным агентства, в Канзасе Харрис лидирует с 53,5% голосов против 45,2% у республиканца Дональда Трампа после подсчета 6% голосов, в Иллинойсе вице-президент США лидирует с 58,7% голосов против 39,9% у бывшего президента США после подсчета 1% бюллетеней.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, иллинойс, канзас, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Иллинойс, Канзас, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Харрис лидирует на выборах в Канзасе и Иллинойсе
AP: Харрис лидирует в Канзасе и Иллинойсе после подсчета 6% и 1% голосов