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Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси - РИА Новости, 06.11.2024
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04:17 06.11.2024 (обновлено: 04:24 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/kharris-1982081330.html
Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси
Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 2% и 6% голосов... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:17
2024-11-06T04:24
мичиган
нью-джерси
в мире
выборы президента сша — 2024
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 2% и 6% голосов соответственно.По данным агентства в Мичигане Харрис лидирует с 72,6% голосов против 26% у Дональда Трампа после подсчета 2% голосов, в Нью-Джерси вице-президент США лидирует с 59,3% голосов против 39,1% у бывшего президента США после подсчета 6% бюллетеней.В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
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мичиган, нью-джерси, в мире, выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп, сша
Мичиган, Нью-Джерси, В мире, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп, США
Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси

AP: Харрис лидирует в Мичигане и Нью-Джерси после обработки 2% и 6% голосов

© AP Photo / Rogelio V. SolisВыборы президента США на избирательном участке в Норт-Джексоне, штат Миссисипи
Выборы президента США на избирательном участке в Норт-Джексоне, штат Миссисипи - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Выборы президента США на избирательном участке в Норт-Джексоне, штат Миссисипи
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штатах Мичиган и Нью-Джерси, сообщает Ассошиэйтед Пресс после обработки 2% и 6% голосов соответственно.
По данным агентства в Мичигане Харрис лидирует с 72,6% голосов против 26% у Дональда Трампа после подсчета 2% голосов, в Нью-Джерси вице-президент США лидирует с 59,3% голосов против 39,1% у бывшего президента США после подсчета 6% бюллетеней.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных.
Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.
 
МичиганНью-ДжерсиВ миреВыборы президента США — 2024Камала ХаррисДональд ТрампСША
 
 
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