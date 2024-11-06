https://ria.ru/20241106/kemerovo-1982187984.html

В Кемерово школьницы распылили в лицо подростка газ из баллончика

В Кемерово школьницы распылили в лицо подростка газ из баллончика - РИА Новости, 06.11.2024

В Кемерово школьницы распылили в лицо подростка газ из баллончика

Ссора в Кемерово 16-летнего подростка с 14-летней школьницей и ее 13-летней подругой привела к тому, что девочки брызнули ему в лицо из баллончика и поставили... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:22

2024-11-06T13:22

2024-11-06T13:23

происшествия

кемерово

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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КЕМЕРОВО, 6 ноя – РИА Новости. Ссора в Кемерово 16-летнего подростка с 14-летней школьницей и ее 13-летней подругой привела к тому, что девочки брызнули ему в лицо из баллончика и поставили его на колени, сообщает УМВД по Кузбассу. Ранее в пабликах появилось видео, на котором запечатлено, как подросток стоит на коленях и трет глаза среди окруживших его девочек, те требуют от мальчика извинений, но он встает и уходит. Пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила о начатой проверке. Проверка, проведенная полицейскими, выявила, что 29 октября в отдел полиции "Центральный" Кемерово поступило сообщение от сотрудников скорой помощи об оказании медицинской помощи 16-летнему подростку, которому распылили в лицо газ из перцового баллона. Отмечается, что с заявлением в полицию родители подростка не обращались. "Полицейские выяснили, что подросток находился в дружеских отношениях с 14-летней знакомой. Накануне между ними произошел конфликт, в ходе которого участвовавшая в инциденте ее 13-летняя подруга распылила газовый баллончик", – сообщили в ведомстве. Сотрудники полиции провели с несовершеннолетними профилактические беседы, в отношении родителей школьниц составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы проверки переданы в следственные органы СК по Кемеровской области.

https://ria.ru/20240731/novosibirsk-1963186032.html

https://ria.ru/20241028/omsk-1980506644.html

кемерово

россия

кемеровская область

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происшествия, кемерово, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом