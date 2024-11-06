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Власти Катара объявили выходные в честь референдума - РИА Новости, 06.11.2024
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01:24 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/katar-1982064050.html
Власти Катара объявили выходные в честь референдума
Власти Катара объявили выходные в честь референдума - РИА Новости, 06.11.2024
Власти Катара объявили выходные в честь референдума
Власти Катара объявили двухдневные выходные в стране в честь успешного проведения референдума по внесению поправок в конституцию для отмены выборов в Меджлис... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:24
2024-11-06T01:24
в мире
катар
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ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Катара объявили двухдневные выходные в стране в честь успешного проведения референдума по внесению поправок в конституцию для отмены выборов в Меджлис аш-Шура (консультативный совет с законодательными функциями), сообщили в канцелярии эмира. "В честь демонстрации национального единства, свидетелем которого стало государство Катар во время всеобщего референдума по проекту конституционных поправок к постоянной конституции государства Катар, было решено, что среда и четверг, 6 и 7 ноября 2024 года, будут официальными выходными днями", - отметили в канцелярии. Во вторник в Катаре прошел референдум, чтобы внести поправки в конституцию, отменяющие выборы 30 из 45 депутатов консультативного совета, которые избирались тайным всеобщим голосованием в отличие от трети назначаемых эмиром депутатов. В октябре эмир предложил отказаться от выборов большинства членов совета, чтобы не провоцировать конфликты в обществе и семейных кланах.
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в мире, катар
В мире, Катар
Власти Катара объявили выходные в честь референдума

В Катарt объявили выходные в честь референдума об отмене выборов депутатов

© iStock.com / hasan zaidiВид на набережную Корниш в Дохе, Катар
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / hasan zaidi
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Катара объявили двухдневные выходные в стране в честь успешного проведения референдума по внесению поправок в конституцию для отмены выборов в Меджлис аш-Шура (консультативный совет с законодательными функциями), сообщили в канцелярии эмира.
"В честь демонстрации национального единства, свидетелем которого стало государство Катар во время всеобщего референдума по проекту конституционных поправок к постоянной конституции государства Катар, было решено, что среда и четверг, 6 и 7 ноября 2024 года, будут официальными выходными днями", - отметили в канцелярии.
Во вторник в Катаре прошел референдум, чтобы внести поправки в конституцию, отменяющие выборы 30 из 45 депутатов консультативного совета, которые избирались тайным всеобщим голосованием в отличие от трети назначаемых эмиром депутатов. В октябре эмир предложил отказаться от выборов большинства членов совета, чтобы не провоцировать конфликты в обществе и семейных кланах.
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