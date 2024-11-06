https://ria.ru/20241106/katar-1982064050.html
Власти Катара объявили выходные в честь референдума
Власти Катара объявили выходные в честь референдума - РИА Новости, 06.11.2024
Власти Катара объявили выходные в честь референдума
Власти Катара объявили двухдневные выходные в стране в честь успешного проведения референдума по внесению поправок в конституцию для отмены выборов в Меджлис... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:24
2024-11-06T01:24
2024-11-06T01:24
в мире
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427764_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_7eecfdf1d84e45f4a41e4d05279895b9.jpg
ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Катара объявили двухдневные выходные в стране в честь успешного проведения референдума по внесению поправок в конституцию для отмены выборов в Меджлис аш-Шура (консультативный совет с законодательными функциями), сообщили в канцелярии эмира. "В честь демонстрации национального единства, свидетелем которого стало государство Катар во время всеобщего референдума по проекту конституционных поправок к постоянной конституции государства Катар, было решено, что среда и четверг, 6 и 7 ноября 2024 года, будут официальными выходными днями", - отметили в канцелярии. Во вторник в Катаре прошел референдум, чтобы внести поправки в конституцию, отменяющие выборы 30 из 45 депутатов консультативного совета, которые избирались тайным всеобщим голосованием в отличие от трети назначаемых эмиром депутатов. В октябре эмир предложил отказаться от выборов большинства членов совета, чтобы не провоцировать конфликты в обществе и семейных кланах.
https://ria.ru/20240609/gaza-1951718590.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427764_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f6a4d6897d2c807f155c82d9e57cd456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар
Власти Катара объявили выходные в честь референдума
В Катарt объявили выходные в честь референдума об отмене выборов депутатов
ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Катара объявили двухдневные выходные в стране в честь успешного проведения референдума по внесению поправок в конституцию для отмены выборов в Меджлис аш-Шура (консультативный совет с законодательными функциями), сообщили в канцелярии эмира.
"В честь демонстрации национального единства, свидетелем которого стало государство Катар во время всеобщего референдума по проекту конституционных поправок к постоянной конституции государства Катар, было решено, что среда и четверг, 6 и 7 ноября 2024 года, будут официальными выходными днями", - отметили в канцелярии.
Во вторник в Катаре прошел референдум, чтобы внести поправки в конституцию, отменяющие выборы 30 из 45 депутатов консультативного совета, которые избирались тайным всеобщим голосованием в отличие от трети назначаемых эмиром депутатов. В октябре эмир предложил отказаться от выборов большинства членов совета, чтобы не провоцировать конфликты в обществе и семейных кланах.