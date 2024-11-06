https://ria.ru/20241106/katar-1982064050.html

Власти Катара объявили выходные в честь референдума

Власти Катара объявили выходные в честь референдума - РИА Новости, 06.11.2024

Власти Катара объявили выходные в честь референдума

Власти Катара объявили двухдневные выходные в стране в честь успешного проведения референдума по внесению поправок в конституцию для отмены выборов в Меджлис... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:24

2024-11-06T01:24

2024-11-06T01:24

в мире

катар

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ДОХА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Катара объявили двухдневные выходные в стране в честь успешного проведения референдума по внесению поправок в конституцию для отмены выборов в Меджлис аш-Шура (консультативный совет с законодательными функциями), сообщили в канцелярии эмира. "В честь демонстрации национального единства, свидетелем которого стало государство Катар во время всеобщего референдума по проекту конституционных поправок к постоянной конституции государства Катар, было решено, что среда и четверг, 6 и 7 ноября 2024 года, будут официальными выходными днями", - отметили в канцелярии. Во вторник в Катаре прошел референдум, чтобы внести поправки в конституцию, отменяющие выборы 30 из 45 депутатов консультативного совета, которые избирались тайным всеобщим голосованием в отличие от трети назначаемых эмиром депутатов. В октябре эмир предложил отказаться от выборов большинства членов совета, чтобы не провоцировать конфликты в обществе и семейных кланах.

https://ria.ru/20240609/gaza-1951718590.html

катар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, катар