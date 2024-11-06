https://ria.ru/20241106/kaspijsk-1982311256.html

В Каспийске ночью отключат уличное освещение

В Каспийске ночью отключат уличное освещение - РИА Новости, 06.11.2024

В Каспийске ночью отключат уличное освещение

Уличное освещение будет отключено ночью в дагестанском Каспийске, где в среду был сбит беспилотник, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах, сообщил... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T20:59

2024-11-06T20:59

2024-11-06T20:59

каспийск

сергей меликов

дагдизель

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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Уличное освещение будет отключено ночью в дагестанском Каспийске, где в среду был сбит беспилотник, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах, сообщил глава города Борис Гонцов. В среду утром глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Власти региона усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах. "Мы приняли решение временно ограничить некоторые аспекты городской жизни в целях вашей безопасности. С 01.00 ночи до 8 утра (совпадает с мск - ред.) будет отключено уличное освещение, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время", - написал Гонцов в своем Telegram-канале. Также, по словам мэра, временно приостановлена работа некоторых дошкольных и школьных учреждений, которые находятся возле военной части и завода "Дагдизель" - на этих участках будут проходить следственные мероприятия. Гонцов подчеркнул, что обстановка стабильная и находится под контролем. Все службы города, включая экстренные и силовые ведомства, находятся в состоянии повышенной готовности.

https://ria.ru/20241106/dagestan-1982154120.html

https://ria.ru/20241106/dagestan-1982145746.html

каспийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

каспийск, сергей меликов, дагдизель