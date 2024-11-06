В Каспийске ночью отключат уличное освещение
Гонцов: в Каспийске ночью отключат уличное освещение из-за сбитого беспилотника
CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)
Вид на город Каспийск. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 ноя - РИА Новости. Уличное освещение будет отключено ночью в дагестанском Каспийске, где в среду был сбит беспилотник, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах, сообщил глава города Борис Гонцов.
В среду утром глава Дагестана Сергей Меликов сообщал, что силы ПВО уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Власти региона усилили режим безопасности на гражданских и военных объектах.
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"Мы приняли решение временно ограничить некоторые аспекты городской жизни в целях вашей безопасности. С 01.00 ночи до 8 утра (совпадает с мск - ред.) будет отключено уличное освещение, чтобы минимизировать присутствие людей на улицах в ночное время", - написал Гонцов в своем Telegram-канале.
Также, по словам мэра, временно приостановлена работа некоторых дошкольных и школьных учреждений, которые находятся возле военной части и завода "Дагдизель" - на этих участках будут проходить следственные мероприятия.
Гонцов подчеркнул, что обстановка стабильная и находится под контролем. Все службы города, включая экстренные и силовые ведомства, находятся в состоянии повышенной готовности.