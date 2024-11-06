https://ria.ru/20241106/kartapolov-1982188177.html

Картаполов назвал условие для диалога с США после победы Трампа

Картаполов назвал условие для диалога с США после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Картаполов назвал условие для диалога с США после победы Трампа

Диалог с США после избрания президентом страны Дональда Трампа возможен только при учете позиции России, но любой диалог – лучше, чем его отсутствие, заявил РИА РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:23

2024-11-06T13:23

2024-11-06T13:23

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Диалог с США после избрания президентом страны Дональда Трампа возможен только при учете позиции России, но любой диалог – лучше, чем его отсутствие, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "Давайте подождем, что будет делать Трамп. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем. Ничего это не изменит. Во всяком случае, Трамп на предыдущем сроке показал, что он человек слова. Если что-то он сказал, то он это сделает. Посмотрим, что он сделает и какие предложения сформулирует. Во всяком случае, любой диалог — это лучше, чем отсутствие такового совсем. Самое главное, диалог будет только тогда, когда будут учитываться позиции России, и мы от этого ни на шаг не отойдем", - сказал Картаполов. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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в мире, сша, россия, дональд трамп, андрей картаполов, госдума рф, выборы президента сша — 2024