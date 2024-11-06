Рейтинг@Mail.ru
Картаполов назвал условие для диалога с США после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/kartapolov-1982188177.html
Картаполов назвал условие для диалога с США после победы Трампа
Картаполов назвал условие для диалога с США после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Картаполов назвал условие для диалога с США после победы Трампа
Диалог с США после избрания президентом страны Дональда Трампа возможен только при учете позиции России, но любой диалог – лучше, чем его отсутствие, заявил РИА РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:23
2024-11-06T13:23
в мире
сша
россия
дональд трамп
андрей картаполов
госдума рф
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864441939_0:102:2954:1764_1920x0_80_0_0_dd7a4b045c3597b043fb10a20fa25d3d.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Диалог с США после избрания президентом страны Дональда Трампа возможен только при учете позиции России, но любой диалог – лучше, чем его отсутствие, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "Давайте подождем, что будет делать Трамп. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем. Ничего это не изменит. Во всяком случае, Трамп на предыдущем сроке показал, что он человек слова. Если что-то он сказал, то он это сделает. Посмотрим, что он сделает и какие предложения сформулирует. Во всяком случае, любой диалог — это лучше, чем отсутствие такового совсем. Самое главное, диалог будет только тогда, когда будут учитываться позиции России, и мы от этого ни на шаг не отойдем", - сказал Картаполов. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864441939_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_0e09037c82514de9cd6b8de3caa80eeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, андрей картаполов, госдума рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024
Картаполов назвал условие для диалога с США после победы Трампа

Картаполов: диалог с США после выборов возможен только при учете позиции России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Диалог с США после избрания президентом страны Дональда Трампа возможен только при учете позиции России, но любой диалог – лучше, чем его отсутствие, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
"Давайте подождем, что будет делать Трамп. Мы будем продолжать делать то, что мы делаем. Ничего это не изменит. Во всяком случае, Трамп на предыдущем сроке показал, что он человек слова. Если что-то он сказал, то он это сделает. Посмотрим, что он сделает и какие предложения сформулирует. Во всяком случае, любой диалог — это лучше, чем отсутствие такового совсем. Самое главное, диалог будет только тогда, когда будут учитываться позиции России, и мы от этого ни на шаг не отойдем", - сказал Картаполов.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампАндрей КартаполовГосдума РФВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала