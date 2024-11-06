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Якутяне призвали поддержать работу комиссии "Вместе к Победе!" - РИА Новости, 06.11.2024
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16:37 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/jakutjane-1982243858.html
Якутяне призвали поддержать работу комиссии "Вместе к Победе!"
Якутяне призвали поддержать работу комиссии "Вместе к Победе!" - РИА Новости, 06.11.2024
Якутяне призвали поддержать работу комиссии "Вместе к Победе!"
Якутяне на II Антифашистском форуме призвали поддержать работу региональной комиссии "Вместе к Победе", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:37
2024-11-06T16:37
якутск
айсен николаев
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ЯКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Якутяне на II Антифашистском форуме призвали поддержать работу региональной комиссии "Вместе к Победе", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как отметили в кабмине, в среду в Якутии завершился второй республиканский Антифашистский форум. Глава республики Айсен Николаев выступил на пленарном заседании форума в среду. Он призвал жителей республики объединить усилия во имя памяти героических предков, поборовших фашизм. Он обратил внимание на то, что в резолюции первого республиканского антифашистского форума была заявлена задача – вырастить юных граждан с правильными ценностями, в отрицании и неприятии любых проявлений фашизма. И сегодня более 85 тысяч молодых якутян участвуют в различных мероприятиях патриотической направленности. По его словам, из года в год в Якутии увеличивается число детей, участвующих в патриотических движениях. Сегодня их число достигает 20 тысяч. "В новой резолюции якутяне призвали поддержать верховного главнокомандующего, армию и флот в достижении всех задач специальной военной операции, а также работу республиканской комиссии "Вместе к Победе!" как объединяющей силы для всех, кто готов встать в строй против врага. В частности, в документе говорится о проведении в 2025 году общественно-патриотического марафона "Победа – в моем сердце!", в рамках чего в каждом городе, улусе и наслеге планируется провести по 80 общественно значимых мероприятий с участием ветеранов войны и тыла, ветеранов труда и лидеров общественного мнения, молодежи и волонтеров по патриотическому воспитанию, по изучению истории победных шагов страны, по улучшению качества жизни в каждом населенном пункте", - рассказали в пресс-службе. Ранее заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) по военно-политической работе – начальник военно-политического управления Роман Греков сообщил РИА Новости о том, что в Якутск по просьбе главы региона доставлены 25 бойцов, отличившихся в зоне СВО, для награждения на II Антифашистском форуме, также им дадут отпуск для встречи с родными.
https://ria.ru/20240508/aktsiya-1944823639.html
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якутск, айсен николаев
Якутск, Айсен Николаев

Якутяне призвали поддержать работу комиссии "Вместе к Победе!"

© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию Вместе к Победе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
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ЯКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Якутяне на II Антифашистском форуме призвали поддержать работу региональной комиссии "Вместе к Победе", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметили в кабмине, в среду в Якутии завершился второй республиканский Антифашистский форум.
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Он обратил внимание на то, что в резолюции первого республиканского антифашистского форума была заявлена задача – вырастить юных граждан с правильными ценностями, в отрицании и неприятии любых проявлений фашизма. И сегодня более 85 тысяч молодых якутян участвуют в различных мероприятиях патриотической направленности.
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию Вместе к Победе
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
1 из 3
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию Вместе к Победе
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
2 из 3
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию Вместе к Победе
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
3 из 3
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
1 из 3
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
2 из 3
Якутяне на II антифашистском форуме попросили поддержать комиссию "Вместе к Победе"
© Фото : пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)
3 из 3
По его словам, из года в год в Якутии увеличивается число детей, участвующих в патриотических движениях. Сегодня их число достигает 20 тысяч.
"В новой резолюции якутяне призвали поддержать верховного главнокомандующего, армию и флот в достижении всех задач специальной военной операции, а также работу республиканской комиссии "Вместе к Победе!" как объединяющей силы для всех, кто готов встать в строй против врага. В частности, в документе говорится о проведении в 2025 году общественно-патриотического марафона "Победа – в моем сердце!", в рамках чего в каждом городе, улусе и наслеге планируется провести по 80 общественно значимых мероприятий с участием ветеранов войны и тыла, ветеранов труда и лидеров общественного мнения, молодежи и волонтеров по патриотическому воспитанию, по изучению истории победных шагов страны, по улучшению качества жизни в каждом населенном пункте", - рассказали в пресс-службе.
Ранее заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) по военно-политической работе – начальник военно-политического управления Роман Греков сообщил РИА Новости о том, что в Якутск по просьбе главы региона доставлены 25 бойцов, отличившихся в зоне СВО, для награждения на II Антифашистском форуме, также им дадут отпуск для встречи с родными.
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