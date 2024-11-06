Израиль зафиксировал около 50 запусков снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировала около 50 запусков снарядов, выпущенных из Ливана
© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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Москва, 6 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 50 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным районам Израиля, часть объектов была перехвачена системами ПВО, остальные упали на открытой местности, сообщила в среду пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших некоторое время назад в районе Верхней Галилеи, был зафиксирован запуск примерно 50 снарядов, выпущенных из Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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