https://ria.ru/20241106/izrail-1982258528.html

Израиль зафиксировал около 50 запусков снарядов из Ливана

Израиль зафиксировал около 50 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 06.11.2024

Израиль зафиксировал около 50 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 50 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным районам Израиля, часть объектов была... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:07

2024-11-06T17:07

2024-11-06T17:07

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Москва, 6 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 50 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северным районам Израиля, часть объектов была перехвачена системами ПВО, остальные упали на открытой местности, сообщила в среду пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших некоторое время назад в районе Верхней Галилеи, был зафиксирован запуск примерно 50 снарядов, выпущенных из Ливана. Некоторые из снарядов были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241105/livan-1982047557.html

https://ria.ru/20241021/tsakhal-1979104005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, москва, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024