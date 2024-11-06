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В Израиле мужчина попытался задавить и напасть на людей с холодным оружием
В Израиле мужчина попытался задавить и напасть на людей с холодным оружием - РИА Новости, 06.11.2024
В Израиле мужчина попытался задавить и напасть на людей с холодным оружием
Неизвестный попытался задавить людей в районе поселения Шива, которое находится на Западном берегу реки Иордан, после чего вышел из транспортного средства и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:43
2024-11-06T16:43
2024-11-06T16:44
в мире
западный берег реки иордан
израиль
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Неизвестный попытался задавить людей в районе поселения Шива, которое находится на Западном берегу реки Иордан, после чего вышел из транспортного средства и попытался напасть с холодным оружием на прохожих, его нейтрализовали, сообщила в среду пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Согласно первичному расследованию, террорист попытался сбить гражданских лиц в районе поселения Шила. Затем он вышел из машины и попытался совершить нападение с применением холодного оружия. Террорист был ликвидирован. Детали инцидента еще расследуются", - говорится в сообщении. Пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что в результате инцидента двое человек получили легкие ранения.
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западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, израиль
В мире, Западный берег реки Иордан, Израиль
В Израиле мужчина попытался задавить и напасть на людей с холодным оружием
На Западном берегу реки Иордан мужчина попытался задавить и напасть на людей
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Неизвестный попытался задавить людей в районе поселения Шива, которое находится на Западном берегу реки Иордан, после чего вышел из транспортного средства и попытался напасть с холодным оружием на прохожих, его нейтрализовали, сообщила в среду пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Согласно первичному расследованию, террорист попытался сбить гражданских лиц в районе поселения Шила. Затем он вышел из машины и попытался совершить нападение с применением холодного оружия. Террорист был ликвидирован. Детали инцидента еще расследуются", - говорится в сообщении.
Пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что в результате инцидента двое человек получили легкие ранения.