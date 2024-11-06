https://ria.ru/20241106/izrail-1982172303.html
В центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
В центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.11.2024
В центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:26
2024-11-06T12:26
2024-11-06T13:16
израиль
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически на всей территории центра Израиля от города Хадера до Ришон ле-Циона, который расположен к югу от Тель-Авива.Сигнал тревоги был также активирован в ряде районов на севере страны.Армия обороны Израиля сообщила, что сирены были активированы в связи с пусками ракет из Ливана.
https://ria.ru/20241106/ssha-1982068365.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
В центре Израиля включая Тель-Авив, зазвучали сирены воздушной тревоги