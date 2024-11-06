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В центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.11.2024
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12:26 06.11.2024 (обновлено: 13:16 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/izrail-1982172303.html
В центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
В центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 06.11.2024
В центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:26
2024-11-06T13:16
израиль
тель-авив
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически на всей территории центра Израиля от города Хадера до Ришон ле-Циона, который расположен к югу от Тель-Авива.Сигнал тревоги был также активирован в ряде районов на севере страны.Армия обороны Израиля сообщила, что сирены были активированы в связи с пусками ракет из Ливана.
https://ria.ru/20241106/ssha-1982068365.html
https://ria.ru/20241105/livan-1982047557.html
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израиль, тель-авив, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Тель-Авив, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
В центре Израиля зазвучали сирены воздушной тревоги

В центре Израиля включая Тель-Авив, зазвучали сирены воздушной тревоги

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноя - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, слышны взрывы от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически на всей территории центра Израиля от города Хадера до Ришон ле-Циона, который расположен к югу от Тель-Авива.
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Сигнал тревоги был также активирован в ряде районов на севере страны.
Армия обороны Израиля сообщила, что сирены были активированы в связи с пусками ракет из Ливана.
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ИзраильТель-АвивОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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