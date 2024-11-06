https://ria.ru/20241106/instsenirovka-1982070282.html
"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке
"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке - РИА Новости, 06.11.2024
"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке
Кандидата в президенты США Камалу Харрис заподозрили в инсценировке телефонного звонка во время ее визита в штаб-квартиру Демократической партии в день выборов, РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:28
2024-11-06T02:28
2024-11-06T03:32
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кандидата в президенты США Камалу Харрис заподозрили в инсценировке телефонного звонка во время ее визита в штаб-квартиру Демократической партии в день выборов, сообщает таблоид New York Post.По данным газеты, во время ее выступления перед персоналом в штаб-квартире Демократической партии, ей позвонили из "обслуживания мобильного банкинга". Разговаривая по телефону, она спросила у собеседника проголосовал ли он. После небольшой паузы она сказала: "Вы это сделали? Спасибо!".После этих слов зал начал ей аплодировать, но, когда Харрис повернула экран телефона к аудитории, на нем была включена камера."Когда зал взорвался аплодисментами, Харрис повернула телефон так, чтобы человек на другом конце провода мог лучше слышать аплодисменты. Однако, судя по всему, Харрис на самом деле использовала приложение камеры на iPhone, а не разговаривала по телефону", — говорится в материале.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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Разговор Камалы Харрис по телефону со своим электоратом в штаб-квартире в Вашингтоне
Разговор Камалы Харрис по телефону со своим электоратом в штаб-квартире в Вашингтоне
2024-11-06T02:28
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в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке
NYP: Камала Харрис инсценировала разговор по телефону с избирателем