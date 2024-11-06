Рейтинг@Mail.ru
"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 06.11.2024 (обновлено: 03:32 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/instsenirovka-1982070282.html
"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке
"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке - РИА Новости, 06.11.2024
"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке
Кандидата в президенты США Камалу Харрис заподозрили в инсценировке телефонного звонка во время ее визита в штаб-квартиру Демократической партии в день выборов, РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:28
2024-11-06T03:32
в мире
сша
аризона
висконсин
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982070045_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc292e6d1e99e74c0c27b3a888836034.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кандидата в президенты США Камалу Харрис заподозрили в инсценировке телефонного звонка во время ее визита в штаб-квартиру Демократической партии в день выборов, сообщает таблоид New York Post.По данным газеты, во время ее выступления перед персоналом в штаб-квартире Демократической партии, ей позвонили из "обслуживания мобильного банкинга". Разговаривая по телефону, она спросила у собеседника проголосовал ли он. После небольшой паузы она сказала: "Вы это сделали? Спасибо!".После этих слов зал начал ей аплодировать, но, когда Харрис повернула экран телефона к аудитории, на нем была включена камера.&quot;Когда зал взорвался аплодисментами, Харрис повернула телефон так, чтобы человек на другом конце провода мог лучше слышать аплодисменты. Однако, судя по всему, Харрис на самом деле использовала приложение камеры на iPhone, а не разговаривала по телефону&quot;, — говорится в материале.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
аризона
висконсин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разговор Камалы Харрис по телефону со своим электоратом в штаб-квартире в Вашингтоне
Разговор Камалы Харрис по телефону со своим электоратом в штаб-квартире в Вашингтоне
2024-11-06T02:28
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982070045_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_72fbce0765e80bbba0cdc0627f1fc82b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Вы это сделали?": Харрис поймали на инсценировке

NYP: Камала Харрис инсценировала разговор по телефону с избирателем

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кандидата в президенты США Камалу Харрис заподозрили в инсценировке телефонного звонка во время ее визита в штаб-квартиру Демократической партии в день выборов, сообщает таблоид New York Post.
По данным газеты, во время ее выступления перед персоналом в штаб-квартире Демократической партии, ей позвонили из "обслуживания мобильного банкинга". Разговаривая по телефону, она спросила у собеседника проголосовал ли он. После небольшой паузы она сказала: "Вы это сделали? Спасибо!".
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
После этих слов зал начал ей аплодировать, но, когда Харрис повернула экран телефона к аудитории, на нем была включена камера.
«

"Когда зал взорвался аплодисментами, Харрис повернула телефон так, чтобы человек на другом конце провода мог лучше слышать аплодисменты. Однако, судя по всему, Харрис на самом деле использовала приложение камеры на iPhone, а не разговаривала по телефону", — говорится в материале.

Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШААризонаВисконсинКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала