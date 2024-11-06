https://ria.ru/20241106/infrastruktura-1982223604.html

Власти Липецкой области поддержат развитие туристской инфраструктуры

Власти Липецкой области поддержат развитие туристской инфраструктуры - РИА Новости, 06.11.2024

Власти Липецкой области поддержат развитие туристской инфраструктуры

Власти Липецкой области предоставят субсидию в размере до 30 миллионов рублей бизнесменам на развитие в регионе туристской инфраструктуры, мера поддержки... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:39

2024-11-06T15:39

2024-11-06T15:39

липецкая область

игорь артамонов

туризм

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ЛИПЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области предоставят субсидию в размере до 30 миллионов рублей бизнесменам на развитие в регионе туристской инфраструктуры, мера поддержки применяются впервые, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что на предоставленные средства предприниматели смогут купить туристское оборудование, разработать новые маршруты, полезные мобильные приложения для туристов, вложить деньги в развитие доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Артамонов отметил, что средства выделяются в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и являются своевременной мерой поддержки в этой сфере. "С каждым годом Липецкую область посещает все больше туристов. Этот факт радует. Но чтобы эта тенденция сохранилась, нам к уже имеющимся объектам гостеприимства и интересным локациям нужно добавлять что-то новое и интересное современное путешественнику. Проекты у липчан есть. Замечательно, что на их реализацию можно получить господдержку", – отметил Артамонов. Заявку индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подать до 15 ноября в региональное управление экономического развития, а также на портал предоставления мер финансовой государственной поддержки.

https://ria.ru/20241105/stroyka-1981970522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, туризм