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В Николаевской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 06.11.2024
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11:19 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/infrastruktura-1982152294.html
В Николаевской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура
В Николаевской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 06.11.2024
В Николаевской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура
Энергетическая инфраструктура повреждена в Николаевской области на юге Украины, часть абонентов осталась без света, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T11:19
2024-11-06T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Николаевской области на юге Украины, часть абонентов осталась без света, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. "В результате… атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются", - написал Ким. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980441637.html
николаевская область
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в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура

В Николаевской области повреждена инфраструктура, жители остались без света

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Николаевской области на юге Украины, часть абонентов осталась без света, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
"В результате… атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются", - написал Ким.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Сумской области повреждены объекты критической инфраструктуры
28 октября, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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