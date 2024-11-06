https://ria.ru/20241106/infrastruktura-1982152294.html

В Николаевской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура

В Николаевской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура - РИА Новости, 06.11.2024

В Николаевской области Украины повреждена энергетическая инфраструктура

Энергетическая инфраструктура повреждена в Николаевской области на юге Украины, часть абонентов осталась без света, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:19

2024-11-06T11:19

2024-11-06T11:19

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Энергетическая инфраструктура повреждена в Николаевской области на юге Украины, часть абонентов осталась без света, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. "В результате… атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали значительную часть потребителей, восстановительные работы продолжаются", - написал Ким. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980441637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, украина, вооруженные силы рф