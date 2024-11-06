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Церемония открытия Нотр-Дама обойдется в десять миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
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00:23 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/frantsiya-1982057669.html
Церемония открытия Нотр-Дама обойдется в десять миллионов евро, пишут СМИ
Церемония открытия Нотр-Дама обойдется в десять миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024
Церемония открытия Нотр-Дама обойдется в десять миллионов евро, пишут СМИ
Церемония открытия Собора Парижской Богоматери 7 декабря после пожара и реконструкции, где президент Франции Эммануэль Макрон выступит перед мировыми лидерами,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:23
2024-11-06T00:23
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
джо байден
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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Церемония открытия Собора Парижской Богоматери 7 декабря после пожара и реконструкции, где президент Франции Эммануэль Макрон выступит перед мировыми лидерами, включая уходящего американского президента Джо Байдена, обойдётся в 10 миллионов евро, пишет журнал Canard Enchaîné. По данным издания, Макрон пригласил на церемонию 160 глав стран и правительств. "Изначально глава архиепархии Парижа Лоран Ульрих был против того, чтобы Макрон произносил речь внутри собора, и его попросили произнести её на паперти. Но стоимость церемонии для 1500 гостей, включая напитки и закуски, оказалась слишком высокой", - пишет СМИ. Изначально заложенный бюджет в 20 миллионов евро пришлось урезать вдвое. Церковь обязалась оплатить церемонию и для этого объявила сбор пожертвований среди богатых французских граждан. "Но поиски среди меценатов принесли лишь 2-3 миллиона. Церковь также не может использовать средства, собранные на ремонт собора (846 миллионов евро). Чтобы Макрон мог покрасоваться в Нотр-Даме, оплата церемонии ляжет на паству прихода. Государство же оплатит работу полицейских для охраны мероприятия", - пишет журнал. Ранее французские СМИ сообщили, что Макрон 7 декабря выступит внутри Собора Парижской Богоматери с речью в честь его открытия. Это вызвало резкую критику французской общественности, отметившей, что до нынешнего главы государства в этом храме не выступал ни один политический деятель. В социальных сетях появились мемы с Макроном в католической рясе, выступающим внутри собора. Многие назвали запланированное выступление "скандальным" и указали на то, что "организация политических собраний" в местах религиозного культа запрещена 35 статьей закона Франции от 1905 года "о разделении власти и церкви". Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Собор откроется для посетителей 8 декабря.
https://ria.ru/20240909/vitrazhi-1971573384.html
https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html
https://ria.ru/20240730/rashody-1963013336.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, джо байден
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Джо Байден
Церемония открытия Нотр-Дама обойдется в десять миллионов евро, пишут СМИ

Canard Enchann: церемония открытия Нотр-Дама обойдется в десять миллионов евро

© AP Photo / Ian LangsdonРабочий стоит возле витража под сводами в соборе Парижской Богоматери
Рабочий стоит возле витража под сводами в соборе Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Ian Langsdon
Рабочий стоит возле витража под сводами в соборе Парижской Богоматери. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Церемония открытия Собора Парижской Богоматери 7 декабря после пожара и реконструкции, где президент Франции Эммануэль Макрон выступит перед мировыми лидерами, включая уходящего американского президента Джо Байдена, обойдётся в 10 миллионов евро, пишет журнал Canard Enchaîné.
По данным издания, Макрон пригласил на церемонию 160 глав стран и правительств.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
СМИ: Макрон настаивает на замене витражей в Нотр-Даме
9 сентября, 12:15
"Изначально глава архиепархии Парижа Лоран Ульрих был против того, чтобы Макрон произносил речь внутри собора, и его попросили произнести её на паперти. Но стоимость церемонии для 1500 гостей, включая напитки и закуски, оказалась слишком высокой", - пишет СМИ.
Изначально заложенный бюджет в 20 миллионов евро пришлось урезать вдвое. Церковь обязалась оплатить церемонию и для этого объявила сбор пожертвований среди богатых французских граждан.
"Но поиски среди меценатов принесли лишь 2-3 миллиона. Церковь также не может использовать средства, собранные на ремонт собора (846 миллионов евро). Чтобы Макрон мог покрасоваться в Нотр-Даме, оплата церемонии ляжет на паству прихода. Государство же оплатит работу полицейских для охраны мероприятия", - пишет журнал.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Решение Макрона выступить в Нотр-Даме возмутило французов
3 ноября, 20:00
Ранее французские СМИ сообщили, что Макрон 7 декабря выступит внутри Собора Парижской Богоматери с речью в честь его открытия. Это вызвало резкую критику французской общественности, отметившей, что до нынешнего главы государства в этом храме не выступал ни один политический деятель. В социальных сетях появились мемы с Макроном в католической рясе, выступающим внутри собора. Многие назвали запланированное выступление "скандальным" и указали на то, что "организация политических собраний" в местах религиозного культа запрещена 35 статьей закона Франции от 1905 года "о разделении власти и церкви".
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Собор откроется для посетителей 8 декабря.
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Расходы офиса Макрона вышли за пределы бюджета
30 июля, 19:25
 
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