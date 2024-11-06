Власти Филадельфии контактируют с республиканцами по возможным нарушениям
Власти Филадельфии контактируют с республиканцами по возможным фальсификациям
© AP Photo / Chet StrangeМужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
© AP Photo / Chet Strange
Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования во время президентских выборов в США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Член избирательной комиссии Филадельфии (американский штат Пенсильвания) и участник рабочей группы по выборам Сет Блустейн заявил, что его команда находится в постоянном контакте с Республиканским национальным комитетом и оперативно реагирует на сообщения о любых нарушениях на избирательных участках города.
"Мы регулярно контактируем с Республиканским национальным комитетом. Мы отвечаем на каждый сигнал о возможных нарушениях, чтобы обеспечить безопасность и защиту права голоса для жителей Филадельфии", - подчеркнул Блустейн.
Таким образом представитель властей города прокомментировал заявление кандидата на президентских выборах от республиканцев Дональда Трампа, который ранее заявил, что располагает информацией о "массовых фальсификациях" в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.