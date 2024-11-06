https://ria.ru/20241106/festival-1982157139.html

Фестиваль научного кино в Планетарии: путеводитель по фильмам и событиям

Фестиваль научного кино в Планетарии: путеводитель по фильмам и событиям - РИА Новости, 06.11.2024

Фестиваль научного кино в Планетарии: путеводитель по фильмам и событиям

Знаменитый Московский Планетарий отмечает 95-летний юбилей. В день главного торжества здесь покажут музыкально-театральное представление, которое расскажет об... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:30

2024-11-06T13:30

2024-11-06T13:32

москва

московский планетарий

культпоход

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Знаменитый Московский Планетарий отмечает 95-летний юбилей. В день главного торжества здесь покажут музыкально-театральное представление, которое расскажет об истории этого уникального места, начиная с момента его открытия в 1929 году. С 8 ноября стартует первый Московский международный фестиваль научного кино. Помимо обширной программы показов, фестиваль включает культурную и деловую программу. РИА Новости рассказывает о наиболее интересных событиях масштабных празднований.В 1929 году в Москве торжественно открылся планетарий – он был 13 в мире и единственным в стране. На строительство здания власти выделили 250 тысяч рублей – деньги по тем временам немалые. Молодые архитекторы Барщ и Синявский разработали здание в форме яйца, а новый планетарий в те годы называли даже "оптическим научным театром".Открытие такого места в столице в свое время спровоцировало рост интереса к науке, повсеместно стали появляться астрономические кружки. А в предвоенные годы в Планетарии даже ставили пьесы с профессиональными актерами по сценариям научных лекций. Для 95-летнего юбилея творческая команда Московского Планетария по архивным источникам воссоздала уже в современном авторском прочтении отрывок из театральной постановки "Коперник"."Московский Планетарий давно вышел за границы только научно- просветительского учреждения. К нашему юбилею мы подготовили большую программу, она откроется 7 ноября историческим музыкальным спектаклем – 95 лет Планетария будут представлены в самых разных жанрах и направлениях искусства и перенесут зрителя в атмосферу конца 1920 – 1930-х годов", – рассказал директор Московского Планетария Виталий Тимофеев.С 8 по 10 ноября пройдет в Планетарии пройдет первый московский Международный фестиваль научного кино, на котором будет много премьер, в том числе ведущих кинопроизводителей научно-популярного кино стран Латинской Америки, Азии и ближнего зарубежья. Мероприятие объединит культурную и деловую программу, на одной площадке будут собраны все форматы современного научно-популярного контента – от широкоформатной документальной классики до созданных специально для планетариев уникальных полнокупольных картин, стереофильмов с эффектом 3D, мультфильмов и иммерсивного видео-арта в жанре science-art.Полнокупольные фильмы – это то, что принципиально отличает кинофестиваль Планетария от любого другого фестиваля научного кино. Эти картины создаются для специальных экранов. Изображение воспроизводится с помощью цифровых проекторов на купол с обзором 360 градусов, что позволяет полностью погрузиться в картинку.Одна из таких картин – "Планеты солнечной системы" российских режиссеров Тамары Столбовой и Олега Гаврилина. Она произведена студией Московского Планетария. Фильм рассказывает об исследовании людьми природы планет Солнечной системы. Анимированный фильм переносит зрителя в пустыни Марса, позволяет увидеть алмазные дождь Нептуна, рождения Юпитеры и горы на кольцах Сатурна.Еще одна картина Московского Планетария и Тамары Столбовой – полнокупольный мультфильм "Главное чудо Вселенной", предназначенный как для детей, так и для взрослых. Это история робота Роберта и его необычного друга – ростка по имени Рэо. В поисках дома друзья отправляются в большое путешествие с Луны на Землю, а потом и по нашей планете. В увлекательной форме детям рассказываются интересные факты о космосе, природных явлениях на Земле и обитающих на планете животных.Мультфильм "Маленькая рыбка тилапия" Анастасии Драгун (производство Танзании и Белоруссии) также предназначен для детей. История о маленькой рыбке, которая плавает в большой реке в поисках своей семьи, позволяет рассказать простым и образным языком об экологических проблемах. Все иллюстрации к фильму полностью выполнены детьми, многие из которых впервые попробовали себя в качестве художников.Картина "100 лет вечности" режиссера Тобиаса Вийхоффа приезжает на фестиваль из Германии. Первые планетарии были изобретены в Германии, и, кстати, на момент строительства московского большая часть этих заведений была сосредоточена именно в этой стране. Режиссер предлагает отправиться в путешествие и проследить, как менялись на протяжении столетий представления человечества о строении небесной системы.Фильм "Ева" Полины Шляпужиковой и Максима Ларина произведен на базе Большого новосибирского планетария. Действие разворачивается в фантастическом будущем. Человечество, столкнувшееся с проблемой перенаселения Земли, срочно ищет новое место для жизни. Первая же отправленная миссия в другую звездную систему погибает. Дочь командира первой экспедиции Ева Прим исправляет ошибки своего отца и пытается найти настоящий новый дом для всего человечества."Звуки океана. Запоминающееся подводное путешествие" режиссеров Сергея Козинцева, Андрея Фесенко и Алексея Шустрова посвящен жизни мирового океана. Звуки криков китов и дельфинов, оригинальная музыка и красивые съемки погружают зрителя в удивительный и захватывающий мир.Испанский фильм "Темная биосфера" Хавьера Боллена исследует другую скрытую от глаз человека жизнь – глубоко под земной корой. На глубине сотен метров и даже километров от поверхности, где нет света, воздуха и очень мало воды, в порах и трещинах твердых пород, ученые обнаружили огромное разнообразие микроорганизмов, которые процветают в экстремальных условиях. Это – фильм-исследование происхождения и эволюции жизни на Земле.Еще одна разновидность фильмов с эффектом присутствия – это стереокино. На фестивале оно будет представлено, в том числе, картиной "Эволюция Земли" Тамары Столбовой и Олега Гаврилина. Это красочный научно-популярный фильм о самой главной планете Солнечной Системы. Четыре с половиной миллиарда лет и бессчетное число катаклизмов и событий от извержений вулканов до столкновения материков. Картина рассказывает о сотнях лет эволюции Земли.Особая часть программы первого Международного фестиваля научного кино в Московском Планетарии – это фильмы, посвященные искусству. Они также сняты для полнокупольных кинотеатров и позволяют действительно погрузиться в художественный мир. Одна из таких картин – "Вселенная Казимира Малевича" белорусского режиссера Юлии Горбач. Фильм рассказывает об уникальной вселенной легендарного художника Малевича, которая вдохновила создание современных форм дизайна. Зритель погружается в идеи и смыслы, заложенные в творчестве художника, расширяя свое видение и понимание искусства.Целая программа на фестивале посвящена искусству видео-арта – она объединит работы художников, также работающих с полнокупольным видео. В своих работах они соединяют науку и технологии. С одной стороны это произведения, основанный на научных теориях, с другой – концептуальные работы, которые можно понять только благодаря полнокупольной проекции. Одна часть работ посвящена исследованию цветовосприятия, взаимодействия форм и объектов, выстраиванию ритмических абстракций. Другая – нацелена на реальный мир и существование человека в нем: через художественные образы авторы переосмысляют проблему глобального потепления или ищут ответ на вечный вопрос о цели существования человека. Программа видео-арта включает восемь работ в рамках одного сеанса.

https://ria.ru/20241024/teatrkukol-1979579127.html

https://ria.ru/20241031/zaryadenoyabr-1981091000.html

https://ria.ru/20241105/planetariy-1981179900.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский планетарий, культпоход