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ФБР заявило, что осведомлено о двух фейковых видео о выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024
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07:01 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/fbr-1982098716.html
ФБР заявило, что осведомлено о двух фейковых видео о выборах в США
ФБР заявило, что осведомлено о двух фейковых видео о выборах в США - РИА Новости, 06.11.2024
ФБР заявило, что осведомлено о двух фейковых видео о выборах в США
ФБР заявило в среду, что оно в курсе появления двух новых фейковых видео о выборах в США и одного фейкового заявления от имени бюро с просьбой к инфлюенсерам и... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:01
2024-11-06T07:01
в мире
сша
вашингтон (штат)
аризона
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дональд трамп
фбр
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. ФБР заявило в среду, что оно в курсе появления двух новых фейковых видео о выборах в США и одного фейкового заявления от имени бюро с просьбой к инфлюенсерам и СМИ не публиковать информацию о якобы имевшем место насилии на избирательных участках. "Сегодня ФБР стало известно о трех случаях неправомерного использования его имени и эмблем для распространения ложных историй вокруг выборов. Эти три случая являются последними в серии сфабрикованных видео и заявлений, ложно приписываемых ФБР, призванных ввести в заблуждение американскую общественность", - говорится в заявлении. Уточняется, что на одном сфабрикованном видео ФБР и власти США якобы призывают школы приостановить занятия до 11 ноября на фоне "значительно возросшего риска стрельбы в школах и беспорядков". На другом видео утверждается, что ФБР якобы получило "9000 жалоб на неисправные машины для голосования", отмечается в заявлении. ФБР не предоставило деталей о том, кто может стоять за распространением фейковой информации. Ранее ФБР создало командный пункт в Вашингтоне для отслеживания и реагирования на угрозы, связанные с проведением президентских выборов в стране. Сотрудники избирательных комиссий США получают многочисленные угрозы, вынуждая силовиков бросать дополнительные средства на поддержание общественной безопасности во время выборов. Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), аризона, камала харрис, дональд трамп, фбр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Аризона, Камала Харрис, Дональд Трамп, ФБР, Выборы президента США — 2024
ФБР заявило, что осведомлено о двух фейковых видео о выборах в США

ФБР в курсе появления двух новых фейковых видео о выборах в США

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. ФБР заявило в среду, что оно в курсе появления двух новых фейковых видео о выборах в США и одного фейкового заявления от имени бюро с просьбой к инфлюенсерам и СМИ не публиковать информацию о якобы имевшем место насилии на избирательных участках.
"Сегодня ФБР стало известно о трех случаях неправомерного использования его имени и эмблем для распространения ложных историй вокруг выборов. Эти три случая являются последними в серии сфабрикованных видео и заявлений, ложно приписываемых ФБР, призванных ввести в заблуждение американскую общественность", - говорится в заявлении.
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Уточняется, что на одном сфабрикованном видео ФБР и власти США якобы призывают школы приостановить занятия до 11 ноября на фоне "значительно возросшего риска стрельбы в школах и беспорядков". На другом видео утверждается, что ФБР якобы получило "9000 жалоб на неисправные машины для голосования", отмечается в заявлении.
ФБР не предоставило деталей о том, кто может стоять за распространением фейковой информации.
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Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСШАВашингтон (штат)АризонаКамала ХаррисДональд ТрампФБРВыборы президента США — 2024
 
 
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