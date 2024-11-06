ФБР заявило, что осведомлено о двух фейковых видео о выборах в США
ФБР в курсе появления двух новых фейковых видео о выборах в США
Сотрудники ФБР и полиции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. ФБР заявило в среду, что оно в курсе появления двух новых фейковых видео о выборах в США и одного фейкового заявления от имени бюро с просьбой к инфлюенсерам и СМИ не публиковать информацию о якобы имевшем место насилии на избирательных участках.
"Сегодня ФБР стало известно о трех случаях неправомерного использования его имени и эмблем для распространения ложных историй вокруг выборов. Эти три случая являются последними в серии сфабрикованных видео и заявлений, ложно приписываемых ФБР, призванных ввести в заблуждение американскую общественность", - говорится в заявлении.
Уточняется, что на одном сфабрикованном видео ФБР и власти США якобы призывают школы приостановить занятия до 11 ноября на фоне "значительно возросшего риска стрельбы в школах и беспорядков". На другом видео утверждается, что ФБР якобы получило "9000 жалоб на неисправные машины для голосования", отмечается в заявлении.
ФБР не предоставило деталей о том, кто может стоять за распространением фейковой информации.
Ранее ФБР создало командный пункт в Вашингтоне для отслеживания и реагирования на угрозы, связанные с проведением президентских выборов в стране. Сотрудники избирательных комиссий США получают многочисленные угрозы, вынуждая силовиков бросать дополнительные средства на поддержание общественной безопасности во время выборов.
Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.