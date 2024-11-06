https://ria.ru/20241106/fas-1982266143.html

ФАС проверяет торговые точки во Внуково из-за высоких цен на воду

ФАС проверяет торговые точки во Внуково из-за высоких цен на воду - РИА Новости, 06.11.2024

ФАС проверяет торговые точки во Внуково из-за высоких цен на воду

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве проверяет торговые точки в столичном аэропорту "Внуково" на предмет завышения цен на... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:27

2024-11-06T17:27

2024-11-06T17:27

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

москва

внуково (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве проверяет торговые точки в столичном аэропорту "Внуково" на предмет завышения цен на бутилированную питьевую воду, рассказали РИА Новости в управлении. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) отправила письмо в ФАС России, в котором попросила обратить внимание на возможное нарушение антимонопольного законодательства торговыми точками, расположенными в зоне международных вылетов "Внуково". "На территории данной зоны расположено несколько торговых точек, реализующих бутилированную воду объемом 0,5-0,6 литра. Однако наблюдается значительное завышение цен по сравнению с рыночной стоимостью, что может указывать на наличие монопольного сговора среди продавцов", - сказано в письме, которое есть в распоряжении РИА Новости. В АППСИМ попросили провести проверку и принять меры по пресечению возможного монопольного сговора торговых точек. "Заявление Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров было перенаправлено из ФАС России в Московское УФАС России. В настоящее время управлением по заявлению проводится работа, предусмотренная статьей 44 федерального закона от 26.07.2006 135-ФЗ "О защите конкуренции", - прокомментировали агентству в Московском УФАС. Согласно письму АППСИМ, минимальная стоимость бутылки воды объемом 0,5 литра во "Внуково" составляет 150 рублей. В частности, в заведении "Кофеин" бутылка воды объемом 0,6 литра стоит 350 рублей, в Burger Heroes вода объемом 0,5 литра продается за 250 рублей. В киоске "Хорошие новости" та же вода стоит 150 рублей, а в вендинговых автоматах "Вкусно, Территория вкусных предложений" - 190 рублей. При этом цена на аналогичную воду в магазинах вне аэропорта варьируется от 30 до 70 рублей за 0,5 литра. В свою очередь в аэропорту агентству пояснили, что "Внуково" сдает торговые площади в аренду и не может контролировать уровень цен в торговых точках. "Контроль цен - это прерогатива государственных надзорных органов, но не аэропорта", - заявили в авиагавани.

https://ria.ru/20240301/shtraf-1930392213.html

https://realty.ria.ru/20241003/delo-1976167526.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, внуково (аэропорт), происшествия