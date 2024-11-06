https://ria.ru/20241106/evrosoyuz-1982300011.html
Евродепутат призвал ЕС пересмотреть зависимость от США после победы Трампа
Евродепутат призвал ЕС пересмотреть зависимость от США после победы Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Евродепутат призвал ЕС пересмотреть зависимость от США после победы Трампа
Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа позволит сбалансировать международные отношения и заставит Европу пересмотреть свою зависимость от США,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T19:31
2024-11-06T19:31
2024-11-06T19:31
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ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа позволит сбалансировать международные отношения и заставит Европу пересмотреть свою зависимость от США, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. "Европа должна увидеть в этих выборах возможность для наших стран поставить под сомнение нашу вассальную зависимость от США. Это должно позволить нам освободиться от американского контроля, поскольку Трамп в любом случае заставит нас это сделать, и найти свой голос в поддержку независимости и автономии", - сказал РИА Новости Мариани. По его словам, победа Трампа позволит сбалансировать международные отношения. "Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США - отличная новость для демократии и патриотов всего мира. При Байдене европейские страны стали беднее, и наш голос, особенно Франции, в мире больше не имеет большого значения. На международной арене этот результат открывает интересные перспективы для изменения баланса глобальных отношений в сторону большей независимости стран от США, особенно европейских стран", - добавил он. Мариани отметил, что Трамп будет проводить прагматичную внешнюю политику и попытается урегулировать конфликт на Украине. "Президентство Трампа будет отмечено менее интервенционистским, более прагматичным подходом к международным делам и гораздо более протекционистским подходом к экономическим вопросам", - заключил евродепутат. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, сша, франция, дональд трамп, тьерри мариани, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Франция, Дональд Трамп, Тьерри Мариани, Выборы президента США — 2024
Евродепутат призвал ЕС пересмотреть зависимость от США после победы Трампа
Евродепутат Мариани: ЕС должен пересмотреть зависимость от США после выборов
ПАРИЖ, 6 ноя - РИА Новости. Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа позволит сбалансировать международные отношения и заставит Европу пересмотреть свою зависимость от США, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
"Европа должна увидеть в этих выборах возможность для наших стран поставить под сомнение нашу вассальную зависимость от США. Это должно позволить нам освободиться от американского контроля, поскольку Трамп в любом случае заставит нас это сделать, и найти свой голос в поддержку независимости и автономии", - сказал РИА Новости Мариани.
По его словам, победа Трампа позволит сбалансировать международные отношения.
"Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США - отличная новость для демократии и патриотов всего мира. При Байдене европейские страны стали беднее, и наш голос, особенно Франции, в мире больше не имеет большого значения. На международной арене этот результат открывает интересные перспективы для изменения баланса глобальных отношений в сторону большей независимости стран от США, особенно европейских стран", - добавил он.
Мариани отметил, что Трамп будет проводить прагматичную внешнюю политику и попытается урегулировать конфликт на Украине
.
"Президентство Трампа будет отмечено менее интервенционистским, более прагматичным подходом к международным делам и гораздо более протекционистским подходом к экономическим вопросам", - заключил евродепутат.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис
, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде
и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.