https://ria.ru/20241106/evropa-1982189939.html
СМИ раскрыли истинную цель США в конфликте России и Украины
СМИ раскрыли истинную цель США в конфликте России и Украины - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ раскрыли истинную цель США в конфликте России и Украины
США видят в конфликте на Украине способ установить свое господство над Европой, считает издание Strategic Culture. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:31
2024-11-06T13:31
2024-11-06T14:03
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МОСКВА, 6 ноя – Риа Новости. США видят в конфликте на Украине способ установить свое господство над Европой, считает издание Strategic Culture."Скорее, их действия (США, — Прим. ред.) имели более расчетливую, коварную и в конечном итоге более хитрую цель – подчинение себе Европы", – написал автор.Он отметил еще две задачи США, одна из которых – разорение и разрушение Украины, чтобы в последствии ее восстановление для России стоило слишком дорого. При этом дестабилизация России не была частью стратегического планирования, но могла бы стать приятным бонусом, считает колумнист.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981786255.html
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО
СМИ раскрыли истинную цель США в конфликте России и Украины
Strategic Culture: США хотят подчинить себе Европу через Украину