https://ria.ru/20241106/evropa-1982189939.html

СМИ раскрыли истинную цель США в конфликте России и Украины

СМИ раскрыли истинную цель США в конфликте России и Украины - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ раскрыли истинную цель США в конфликте России и Украины

США видят в конфликте на Украине способ установить свое господство над Европой, считает издание Strategic Culture. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:31

2024-11-06T13:31

2024-11-06T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926218_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_55fc7369b0752e633209478c4c819de6.jpg

МОСКВА, 6 ноя – Риа Новости. США видят в конфликте на Украине способ установить свое господство над Европой, считает издание Strategic Culture."Скорее, их действия (США, — Прим. ред.) имели более расчетливую, коварную и в конечном итоге более хитрую цель – подчинение себе Европы", – написал автор.Он отметил еще две задачи США, одна из которых – разорение и разрушение Украины, чтобы в последствии ее восстановление для России стоило слишком дорого. При этом дестабилизация России не была частью стратегического планирования, но могла бы стать приятным бонусом, считает колумнист.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981786255.html

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир путин, нато