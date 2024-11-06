https://ria.ru/20241106/enterovirusy-1982215815.html
Инфекционист оценила ситуацию с энтеровирусами в Москве
Инфекционист оценила ситуацию с энтеровирусами в Москве - РИА Новости, 06.11.2024
Инфекционист оценила ситуацию с энтеровирусами в Москве
На сегодняшний день в Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости инфекциями, сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:24
2024-11-06T15:24
2024-11-06T15:24
общество
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На сегодняшний день в Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости инфекциями, сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова, комментируя ситуацию с энтеровирусными инфекциями, включая вирус Коксаки. Ее слова приводят в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."На сегодняшний день в Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости инфекциями, вызванными энтеровирусами", - рассказала Мазанкова. Она добавила, что ситуация типична для осенне-зимнего периода, каких-либо вспышек или крупных очагов этих инфекций среди детей в столице не отмечается.
https://ria.ru/20241104/moskva-1981809965.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Инфекционист оценила ситуацию с энтеровирусами в Москве
Инфекционист Мазанкова: ситуация с энтеровирусами в Москве спокойная