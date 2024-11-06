https://ria.ru/20241106/enterovirusy-1982215815.html

Инфекционист оценила ситуацию с энтеровирусами в Москве

Инфекционист оценила ситуацию с энтеровирусами в Москве - РИА Новости, 06.11.2024

Инфекционист оценила ситуацию с энтеровирусами в Москве

На сегодняшний день в Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости инфекциями, сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:24

2024-11-06T15:24

2024-11-06T15:24

общество

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. На сегодняшний день в Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости инфекциями, сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова, комментируя ситуацию с энтеровирусными инфекциями, включая вирус Коксаки. Ее слова приводят в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."На сегодняшний день в Москве складывается спокойная обстановка по заболеваемости инфекциями, вызванными энтеровирусами", - рассказала Мазанкова. Она добавила, что ситуация типична для осенне-зимнего периода, каких-либо вспышек или крупных очагов этих инфекций среди детей в столице не отмечается.

https://ria.ru/20241104/moskva-1981809965.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва